Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Елена Проклова о Михаиле Ефремове: «Человек болен» 

Аргументы Недели 1 час назад
Проклова о Ефремове: «Человек болен»
Фото: ТАСС
Коллеги по актерскому цеху Елена Проклова и Михаил Ефремов дружат много лет. Артистка высказалась о сложившейся ситуации и призвала общественность не судить Ефремова строго из-за его болезни.
Проклова высказала мнение, что каждый человек должен отвечать за свои действия, но также остальным не следует набрасываться на того, кто совершил плохой поступок.
"Нужно набраться терпения и всего доброго, что есть в душе. Ситуация очень непростая. Человек болен и, безусловно, не хотел таких последствий… Представьте себя на месте Миши. Спросите себя: а как бы я себя повел?", — отметила Елена Проклова.
Ранее Актер Иван Охлобыстин объяснил, почему морально поддерживает коллегу Михаила Ефремова.
Видео дня. За что мать Тимати невзлюбила Анастасию Решетову
Аргументы Недели: последние новости
Соседи вызвали к Розе Сябитовой полицию Соседи вызвали к Розе Сябитовой полицию Пригожин объяснил, из-за чего враждует с отцом Жанны Фриске Пригожин объяснил, из-за чего враждует с отцом Жанны Фриске Защита Ефремова завершила процесс ознакомления с материалами следствия Защита Ефремова завершила процесс ознакомления с материалами следствия
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Иван Охлобыстин , Елена Проклова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подруга Телегина: Пелагея виновата в разводе
Подруга Телегина: Пелагея виновата в разводе
США обратились к России за поддержкой
США обратились к России за поддержкой
Россия готовит для США «неприятный сюрприз» в Крыму
Россия готовит для США «неприятный сюрприз» в Крыму
Абхазия призвала снести памятник в Сочи
Абхазия призвала снести памятник в Сочи
Видео
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
01:30
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
00:25
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео
01:00
Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео
Громадная акула-людоед атаковала рыбацкую лодку и попала на видео
00:16
Громадная акула-людоед атаковала рыбацкую лодку и попала на видео
А потом он спросил: «Мужики, поцелуемся?»
00:59
А потом он спросил: «Мужики, поцелуемся?»
Общество
Перебранка Макрона с «желтыми жилетами» попала на видео
01:53
Перебранка Макрона с «желтыми жилетами» попала на видео
Столкнувшиеся поезда в Чехии попали на видео
00:38
Столкнувшиеся поезда в Чехии попали на видео
Происшествия В мире
Охранник магазина отправил покупателя в нокаут
01:26
Охранник магазина отправил покупателя в нокаут
Происшествия
Спецоперация Минобороны вернула воду в Крым
00:58
Спецоперация Минобороны вернула воду в Крым
Политика
Россиянка покурила в самолете и попала на видео
09:36
Россиянка покурила в самолете и попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение