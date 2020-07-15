Проклова о Ефремове: «Человек болен»

Коллеги по актерскому цеху Елена Проклова Михаил Ефремов дружат много лет. Артистка высказалась о сложившейся ситуации и призвала общественность не судить Ефремова строго из-за его болезни.

Проклова высказала мнение, что каждый человек должен отвечать за свои действия, но также остальным не следует набрасываться на того, кто совершил плохой поступок.

"Нужно набраться терпения и всего доброго, что есть в душе. Ситуация очень непростая. Человек болен и, безусловно, не хотел таких последствий… Представьте себя на месте Миши. Спросите себя: а как бы я себя повел?", — отметила Елена Проклова.