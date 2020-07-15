Звезда «Великолепного века» похитил и избил женщину

Турецкого актера Озана Гювена будут судить из-за избиения возлюбленной, сообщает Sabah.

Звезде популярного сериала «Великолепного века» грозит от трех до 13,5 года заключения из-за избиения своей возлюбленной Дениз Булусуз. Артист насильно удерживал женщину в своем доме, предварительно отобрав у нее телефон.

Булусуаз утверждает, что возлюбленный избивал ее в течение нескольких часов. Она даже опубликовала снимки с синяками. Сам актер эту информацию отрицает, предполагая, что женщина нанесла травмы себе сама.

В начале этого года другого актера из сериала «Великолепный век» Аднана Коча приговорили к 16 годам и 8 месяцам тюрьмы за сопротивление полиции, захват заложников, умышленное причинение вреда здоровью и незаконное хранение оружия.