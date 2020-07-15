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«У меня мог родиться ребенок»: Алентова объяснила, почему помирилась с Меньшовым 

Teleprogramma.pro 15 минут назад
Алентова вспомнила о расставании с Меньшовым
Фото: globallookpress.com
Актриса Вера Алентова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила, как они на целых четыре года расставались со своим супругом режиссером Владимиром Меньшовым.
«Мы считали, что раздельно нам будет легче. Нас замучил в какой-то момент быт. Если я расстаюсь, то резко и навсегда. Мы пытались создать другие семьи, но ощущение горячей и чистой любви не давало сделать нам неправильный шаг. Если бы в те годы у него родился ребенок от другой, то мы бы не остались вместе. Да и у меня мог родиться ребенок. Но наша семья возродилась, потому что вспомнилось то юношеское горячее чувство».
Вера Алентова По словам Алентовой, их педагоги по Школе-студии МХАТ всегда считали, что она намного талантливее Меньшова.
«Они думали, что у меня большое будущее, а если рядом со мной будет Меньшов, то он все испортит», — заметила актриса.
Напомним, что у Алентовой и Меньшова в 1969 году родилась дочь Юлия. Владимир Меньшов — режиссер картины «Москва слезам не верит», которая получила премию «Оскар».
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Шоу-бизнес , Вера Алентова , Владимир Меньшов
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