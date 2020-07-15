Меган Маркл объяснила уход из королевской семьи

Герцогиня Сассекская Меган назвала истинную причину, по которой они с мужем покинули королевскую семью. На ее видеообращение, приуроченное к онлайн-саммиту Girl Up, обратила внимание газета Daily Star.

38-летняя Меган Маркл завуалировано объяснила, что они с принцем Гарри отказались от королевских привилегий и переехали в США , поскольку так ей подсказала интуиция.

«Ваша интуиция скажет вам, что правильно и неправильно. Что справедливо, а что — нет. Самое сложное — это оказалось самым сложным для меня — подкреплять свои убеждения действиями», — призналась она.

«Изменение и рост, к которым вы стремитесь, не всегда происходят ежедневно. Но когда вы оглянетесь назад, поверьте, вы увидите, что каждый ваш шаг приближал вас к цели», — заверила Маркл, опираясь на личный опыт.

Актриса телесериала «Форс-мажоры» подчеркнула, что важно отстаивать свои права.

«Негативные высказывания будут всегда, и эти высказывания могут казаться чрезмерно громкими; порой они даже способны причинить вам боль, — образно высказалась Маркл, вспоминая пережитое. — Но вы можете использовать внутренний голос, чтобы подавить внешний шум. Потому что это именно он — всего лишь шум. Ваш голос говорит правду. Он выражает надежду. Ваш голос может и должен быть намного громче».

Эксперты газеты The Sun восприняли ее выступление как завуалированный удар по королеве Великобритании Елизавете II . Они также сочли некоторые высказывания жены принца Гарри оправданием их решения отказаться от королевских привилегий. По данным источников во дворце, королевская семья не была осведомлена о выступлении Маркл.