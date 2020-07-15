Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Звезда с выдающейся грудью»: в сети намекнули на новый роман Гарика Харламова 

Киноафиша и ещё 8 6 часов назад
В сети намекнули на новый роман Гарика Харламова
Фото: Киноафиша
Резиденту Comedy Club приписывают отношения с бывшей возлюбленной его друга.
Не успел Гарик Харламов объявить о разводе с Кристиной Асмус и доказать, что это не хайп, а чистая правда, как его уличили в новом романе. В прессе не называется конкретное имя новой избранницы комика, однако сообщается, что у Харламова появилась подруга с выдающимся бюстом, которая была звездой шоу «Однажды в России» на ТНТ. Скорее всего, речь идет о Яне Кошкиной, снимающейся в этом проекте с 2018 года.
К слову, осенью ходили слухи о том, что артистка встречается с одним из друзей Харламова, женатым Гариком Мартиросяном. Некоторые СМИ даже писали, что он подарил Кошкиной квартиру в Москве.
Однако Мартиросян связь с Яной отрицает, да и телеведущая опровергает эту информацию, утверждая, что у них с шоуменом даже нет номеров телефона друг друга. По словам Кошкиной, с Мартиросяном они встречались лишь пару раз на съемках Comedy Club.
Что касается слухов о ее романе с Харламовым, то вряд ли эти отношения могут стать продолжительными. После того как Гарика бросила Кристина Асмус, он, по мнению его ближайшего окружения, стал откровенно наслаждаться вниманием женщин.
Во всяком случае, на дне рождения Ляйсан Утяшевой его видели в компании сразу нескольких привлекательных блондинок.
К слову, Асмус отмечала, что давно задумывалась о разводе с Харламовым, поскольку их отношения стали слишком напряженными.
Несмотря на то, что супруги приняли обоюдное решение развестись, они продолжают вместе воспитывать дочь Анастасию. Девочка живет с мамой, но часто встречается с папой, с которым весело проводит время по выходным.
Видео дня. За что мать Тимати невзлюбила Анастасию Решетову
Киноафиша: последние новости
«Галкин для Аллы – предел мечтаний»: Соседов ответил на слухи о разводе Пугачевой «Галкин для Аллы – предел мечтаний»: Соседов ответил на слухи о разводе Пугачевой «Нищета и теснота»: миллионерша Настя Ивлеева возмутила сеть, показав квартиру своей мамы «Нищета и теснота»: миллионерша Настя Ивлеева возмутила сеть, показав квартиру своей мамы ​​​​​​​«Похожа на Бузову»: как выглядела Лера Кудрявцева до пластики 25 лет назад ​​​​​​​«Похожа на Бузову»: как выглядела Лера Кудрявцева до пластики 25 лет назад
Комментарии
Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Гарик Мартиросян , Кристина Асмус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Фургал сделал заявление в суде
Фургал сделал заявление в суде
Стивен Сигал: я не просил повысить мне налоги
Стивен Сигал: я не просил повысить мне налоги
Видео
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
01:30
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
00:25
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео
01:00
Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео
Громадная акула-людоед атаковала рыбацкую лодку и попала на видео
00:16
Громадная акула-людоед атаковала рыбацкую лодку и попала на видео
Перебранка Макрона с «желтыми жилетами» попала на видео
01:53
Перебранка Макрона с «желтыми жилетами» попала на видео
Столкнувшиеся поезда в Чехии попали на видео
00:38
Столкнувшиеся поезда в Чехии попали на видео
Происшествия В мире
Отказавшийся надеть маску в самолете дебошир попал на видео
01:10
Отказавшийся надеть маску в самолете дебошир попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео эвакуации раненных военных РФ в Сирии
00:36
Опубликовано видео эвакуации раненных военных РФ в Сирии
Армия Ближний Восток
Военная рассказала об изнасиловании в ВВС США
02:01
Военная рассказала об изнасиловании в ВВС США
Армия США
Эмбер Херд рассказала об описавшем ковер Джонни Деппе
01:02
Эмбер Херд рассказала об описавшем ковер Джонни Деппе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение