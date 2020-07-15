В сети намекнули на новый роман Гарика Харламова

Резиденту Comedy Club приписывают отношения с бывшей возлюбленной его друга.

Не успел Гарик Харламов объявить о разводе с Кристиной Асмус и доказать, что это не хайп, а чистая правда, как его уличили в новом романе. В прессе не называется конкретное имя новой избранницы комика, однако сообщается, что у Харламова появилась подруга с выдающимся бюстом, которая была звездой шоу «Однажды в России » на ТНТ. Скорее всего, речь идет о Яне Кошкиной, снимающейся в этом проекте с 2018 года.

К слову, осенью ходили слухи о том, что артистка встречается с одним из друзей Харламова, женатым Гариком Мартиросяном . Некоторые СМИ даже писали, что он подарил Кошкиной квартиру в Москве.

Однако Мартиросян связь с Яной отрицает, да и телеведущая опровергает эту информацию, утверждая, что у них с шоуменом даже нет номеров телефона друг друга. По словам Кошкиной, с Мартиросяном они встречались лишь пару раз на съемках Comedy Club.

Что касается слухов о ее романе с Харламовым, то вряд ли эти отношения могут стать продолжительными. После того как Гарика бросила Кристина Асмус, он, по мнению его ближайшего окружения, стал откровенно наслаждаться вниманием женщин.

Во всяком случае, на дне рождения Ляйсан Утяшевой его видели в компании сразу нескольких привлекательных блондинок.

К слову, Асмус отмечала, что давно задумывалась о разводе с Харламовым, поскольку их отношения стали слишком напряженными.

Несмотря на то, что супруги приняли обоюдное решение развестись, они продолжают вместе воспитывать дочь Анастасию. Девочка живет с мамой, но часто встречается с папой, с которым весело проводит время по выходным.