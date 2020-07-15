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«Жалко твою маму»: фанаты обрушились на Ивлееву 

Алиса Селезнёва и ещё 2 5 минут назад
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлева во влоге «Бандитский Петербург» показала квартиру, в которой живут ее мама с братом, и подверглась резкой критике от поклонников.
Квартира родных Ивлеевой находится в деревне Разметелево Ленинградской области. Блогер отметила, что там очень мало места и подробно показала ванную, где нет раковины и плохо работает водонагреватель. Она также, смеясь, рассказала, что здесь «брила ноги и шла на свидания».
Пользователи YouTube пришли в ужас от того, что блогер при многомиллионных заработках заставляет родных жить в таких условиях.
«Немного в шоке от того, что ее мама живёт в таких условиях, при таком-то заработке дочери», — отметила Карина Шмідт.
«Жалко твою маму. Мне кажется, что тебе стоило бы подарить ей квартиру», — считает Dyudya — Game Channel.
«Ивлеева покупает себе винтажные сумки, автомобили дорогие, а для родной мамы не может купить нагреватель нормальный», — написала Razalinka.
«Какой стыд. Уровень жизни Ивлеевой и жизнь ее родных. Жуткий контраст», — заявила Ekaterina Karmazina.
Также поклонники телеведущей констатировали, что у нее «прогрессирует звездная болезнь».
«Рамблер» писал, что ранее Ивлеева поздравила своего мужа, рэпера Элджея (Алексей Узенюк) с днем рождения и отметила, что они «выше всех осуждений».
Комментарии 19
Шоу-бизнес , Видео , Другое , Алексей Узенюк , Ленинградская область
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