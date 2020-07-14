Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названо имя бывшего Карпович 

Алиса Селезнёва 57 минут назад
Названо имя бывшего Карпович
Фото: РИА Новости
Пользователи соцсетей выяснили имя бывшего бойфренда звезды «Папиных дочек» Мирославы Карпович, которого она бросила ради актера Павла Прилучного. Об этом пишет «СтарХит».
Как сообщал «Рамблер», 21 июня стало известно о разводе Прилучного с женой, актрисой Агатой Муцениеце, после девяти лет брака. Ранее Муцениеце опубликовала в соцсетях видеообращение, в котором рассказала, что Прилучный в алкогольном опьянении поднял на нее руку. Спустя некоторое время СМИ сообщили, что Прилучный может встречаться с Карпович. При этом артисты отказываются комментировать личную жизнь.
Пользователи соцсетей выяснили, что до Павла Прилучного Мирослава Карпович три года встречалась с мужчиной по имени Игорь. С ним она съездила на Мальдивы и горнолыжный курорт, ездила по миру.
Совместные фотографии, а также комментарии в соцсетях свидетельствуют и о том, что Карпович была знакома и с мамой Игоря.
При этом, по слухам, роман с Прилучным актриса закрутила, будучи в отношениях. Но затем бросила бойфренда ради звезды «Мажора».
Видео дня. Тверк блогерши на фоне мечети всполошил мусульман
Комментарии
Шоу-бизнес , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сафронов удивил общественников необычной просьбой
Сафронов удивил общественников необычной просьбой
Волна задержаний захлестнула Минск
Волна задержаний захлестнула Минск
В дом ведущей «Давай поженимся!» нагрянула полиция
В дом ведущей «Давай поженимся!» нагрянула полиция
Еще один пожар произошел в Подмосковье
Еще один пожар произошел в Подмосковье
Видео
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
00:56
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
Массовая драка на московской стройке попала на видео
00:43
Массовая драка на московской стройке попала на видео
Акула проплыла под каяком рыбака и попала на видео
00:49
Акула проплыла под каяком рыбака и попала на видео
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
00:51
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
Москвичи похитили мужчину и попали на видео
01:40
Москвичи похитили мужчину и попали на видео
Сравнение защитной маски с бюстгальтером попало на видео
00:35
Сравнение защитной маски с бюстгальтером попало на видео
Общество В мире
Крупный пожар вспыхнул в Подмосковье
00:12
Крупный пожар вспыхнул в Подмосковье
Происшествия
Подмосковье затопило
01:42
Подмосковье затопило
Новости Москвы
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
00:18
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
Армия Конфликты
Атака террористов на российских военных попала на видео
00:15
Атака террористов на российских военных попала на видео
Армия Африка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение