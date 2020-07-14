Названо имя бывшего Карпович 

Пользователи соцсетей выяснили имя бывшего бойфренда звезды «Папиных дочек» Мирославы Карпович , которого она бросила ради актера Павла Прилучного. Об этом пишет «СтарХит»

Как сообщал «Рамблер», 21 июня стало известно о разводе Прилучного с женой, актрисой Агатой Муцениеце , после девяти лет брака. Ранее Муцениеце опубликовала в соцсетях видеообращение, в котором рассказала, что Прилучный в алкогольном опьянении поднял на нее руку. Спустя некоторое время СМИ сообщили, что Прилучный может встречаться с Карпович. При этом артисты отказываются комментировать личную жизнь.

Пользователи соцсетей выяснили, что до Павла Прилучного Мирослава Карпович три года встречалась с мужчиной по имени Игорь. С ним она съездила на Мальдивы и горнолыжный курорт, ездила по миру.

Совместные фотографии, а также комментарии в соцсетях свидетельствуют и о том, что Карпович была знакома и с мамой Игоря.

При этом, по слухам, роман с Прилучным актриса закрутила, будучи в отношениях. Но затем бросила бойфренда ради звезды «Мажора».