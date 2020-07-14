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Подруга Началовой устроила фотосессию на ее могиле 

Артём Кульша 1 час назад
Подруга Началовой устроила фотосессию на ее могиле
Фото: РИА Новости
Подруга певицы Юлии Началовой Елена Метлюк посетила ее могилу, устроила там фотосессию и опубликовала снимки в своем инстаграме.
Началова, как сообщал «Рамблер», скончалась 16 марта 2019 года в результате остановки сердца на фоне подагры, абсцесса, заражения крови и сахарного диабета. Она была похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.
Два дня назад Метлюк посетила могилу певицы и опубликовала три фотографии, сделанные там. На первой запечатлен памятник, на остальных — сама Метлюк на фоне памятника с букетом розовых роз.
«Моя жизнь разделилась на до и после… Спи спокойно, мой ангел», — написала она в подписи к фото.
Пользователи инстаграма в комментариях назвали Метлюк настоящей, хорошей и верной подругой. Один из них при этом посоветовал ей иногда заказывать в церкви панихиду, очень важную сейчас для Началовой.
Гранитный памятник на могиле Началовой был установлен лишь в мае 2020 года. Его установили ее родственники. В середине мая стало известно, что неизвестный мужчина привез на могилу Началовой тысячу роз, после чего бросился на нее и зарыдал.
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