Ирена Понарошку разводится после 10 лет брака

Российская телеведущая Ирена Понарошку приняла решение развестись с мужем, музыкантом Александром Листом, более известным как DJ List. Супруги прожили вместе 10 лет.

Как стало известно, Понарошку подала официальное заявление на развод 8 июля. Первое судебное заседание по бракоразводному процессу состоится 23 июля, уточняет StarHit.

По данным издания, разлад в семье произошёл давно. В течение всего года пара всячески старалась сохранить брак ради двоих сыновей — девятилетнего Серафима и полуторагодовалого Теодора. Как ранее заявлял Александр Лист, супруга решила расстаться с ним из-за денег и низкого социального статуса. Всю зиму Ирена Понарошку вместе с детьми провела в Америке, однако пандемия коронавируса вынудила телеведущую вернуться в Россию.

Ирена Понарошку является бывшим диджеем MTV, она также работала на канале Europa Plus TV, вела передачу «Мамы в тренде» на телеканале «Мама» и проекты на СТС. С октября 2018 года Понарошку ведёт рубрику «Телеканал СПА» в «Вечернем Урганте». Кроме того, телеведущая ведёт свой собственный блог в Instagram.

Ранее NEWS.ru писал, что Ирена Понарошку испугалась госпитализации и скрыла возвращение из Таиланда.