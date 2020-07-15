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Диктор Владимир Березин высказался о пьяном эфире Ольги Бузовой 

News.ru 34 минуты назад
Диктор Березин высказался о пьяном эфире Бузовой
Фото: globallookpress.com
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова в минувший понедельник, 13 июля, провела вечерний выпуск проекта «Дом-2» в нетрезвом состоянии. Нестандартное поведение теледивы прокомментировал известный диктор Владимир Березин.
По словам Березина, он не представляет, чтобы подобное могло произойти на советском телевидении. Тем не менее он всё же напомнил один общеизвестный случай. Так, в 1978 году телеведущий Юрий Николаев читал программу передач в состоянии алкогольного опьянения.
К счастью, это вышло только на орбиту, а не по Центральному телевидению. Но как так получилось, до сих пор не понятно. Юрий тогда, говорят, собирался улетать в Японию, вести годичные курсы русского языка, это были его последние дни перед отъездом. Может, расслабился… Потом этот случай нам даже показывали во время учёбы — он стал своеобразным пособием, как нельзя делать, — отметил Березин в беседе с KP.RU.
Диктор также добавил, что будь на месте Николаева кто-то другой — его непременно бы уволили. Что касается Ольги Бузовой — телеведущую вряд ли попросят уйти из «Дома-2». По мнению Березина, певица отлично вписывается в стилистику данной программы и для аудитории проекта это может быть вполне приемлемо.
Я не вижу тут противоречий. В этой программе занимаются сексом, матерятся, дерутся — разве подвыпившая Бузова страшнее всего этого? Ну что ж, никогда не было выпившей ведущей в истории — теперь будет, — заключил диктор.
Ранее NEWS.ru писал, что зрители телепроекта «Дом-2» потребовали уволить с должности ведущей певицу Ольгу Бузову, которую они обвинили в проведении эфира в состоянии алкогольного опьянения.
Так, в Интернете появились кадры с лобного места. Бузова заплетающимся языком произнесла несколько дежурных фраз, не смогла выговорить фамилию своего соведущего, а после этого странным образом общалась с новенькими участницами.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Юрий Николаев , Владимир Березин , Ольга Бузова , Комсомольская правда
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