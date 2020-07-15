Молодая жена Алибасова показала паспорт со штампом

Предыдущая жена Бари Алибасова Виктория Максимова продемонстрировала паспорт со штампом о браке с продюсером. Бывшая жена и пиар-директор продюсера заявила, что ещё проверит, какие есть документы о разводе с ней.

Паспорт Максимова принесла в студию программы «Пусть говорят» на Первом канале. Она заявила, что готова забрать Бари Каримовича к себе и содержать его, несмотря ни на какое его состояние. Сейчас сын продюсера уверяет, что его отец находится в неадекватном состоянии из-за покушения на убийство его персоны.

Алибасов-младший поместил отца в психбольницу, но это только для того, говорит сын продюсера, чтобы уберечь его от друзей, которые спаивают музыканта и задумали его убийство ради квартиры «по заданию» Ольги Шукшиной — дочери нынешней жены Алибасова Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Ни Алибасов-младший, ни Ольга Шукшина в законность брака своих родителей не верят. Ольга считает его фикцией, а Алибасов-младший настаивает на разводе, если брак всё-таки официально заключён.

Лилиана-Виктория Максимова — пятая жена Алибасова, с которой он заключил брак в 2013 году. Это самая молодая избранница продюсера — разница в возрасте между супругами составляет 40 лет. Они разошлись в 2017 году, когда у Максимовой родился ребёнок, отцом которого Бари Алибасов не являлся. Несмотря на это, Максимова каждый раз, появляясь на публике, уверяет, что очень тепло и хорошо относится к бывшему мужу, который, возможно, окажется далеко и не бывшим.