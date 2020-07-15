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Молодая жена Алибасова показала паспорт со штампом о браке с продюсером 

News.ru и ещё 1 31 минуту назад
Молодая жена Алибасова показала паспорт со штампом
Фото: globallookpress.com
Предыдущая жена Бари Алибасова Виктория Максимова продемонстрировала паспорт со штампом о браке с продюсером. Бывшая жена и пиар-директор продюсера заявила, что ещё проверит, какие есть документы о разводе с ней.
Паспорт Максимова принесла в студию программы «Пусть говорят» на Первом канале. Она заявила, что готова забрать Бари Каримовича к себе и содержать его, несмотря ни на какое его состояние. Сейчас сын продюсера уверяет, что его отец находится в неадекватном состоянии из-за покушения на убийство его персоны.
Алибасов-младший поместил отца в психбольницу, но это только для того, говорит сын продюсера, чтобы уберечь его от друзей, которые спаивают музыканта и задумали его убийство ради квартиры «по заданию» Ольги Шукшиной — дочери нынешней жены Алибасова Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Ни Алибасов-младший, ни Ольга Шукшина в законность брака своих родителей не верят. Ольга считает его фикцией, а Алибасов-младший настаивает на разводе, если брак всё-таки официально заключён.
Лилиана-Виктория Максимова — пятая жена Алибасова, с которой он заключил брак в 2013 году. Это самая молодая избранница продюсера — разница в возрасте между супругами составляет 40 лет. Они разошлись в 2017 году, когда у Максимовой родился ребёнок, отцом которого Бари Алибасов не являлся. Несмотря на это, Максимова каждый раз, появляясь на публике, уверяет, что очень тепло и хорошо относится к бывшему мужу, который, возможно, окажется далеко и не бывшим.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Бари Алибасов-младший рассказал, как Лидия Федосеева-Шукшина упрашивала его отца забрать её квартиру в Новой Москве. Актриса якобы боялась, что за жильё её убьёт в прямом смысле слова собственная дочь Ольга.
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Шоу-бизнес , Лидия Федосеева-шукшина , Ольга Шукшина , Виктория Максимова , Бари Алибасов
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