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Башаров предложил Собчак играть в хоккей, а не ломать нос «по пьяни» 

News.ru и ещё 2 1 час назад
«Не ломайте нос по пьяни»: Башаров обратился к Собчак
Фото: РИА Новости
Известная российская телеведущая Ксения Собчак своим поведением привлекла внимание актёра Марата Башарова. Артист резко высказался в адрес звезды в социальных сетях, предложив журналистке показать свои способности на льду во время игры в хоккей. Сам мужчина не скрывает, что занимается этим командным видом спорта в свободное время.
С нами играют и девушки, которые в православных святынях покрывают голову целиком, а не для картинки.
Мы скоро посмотрим на вас, чего вы стоите? И как стоите на коньках!
Больше не ломайте нос по пьяни и берегите челюсть! Лёд — это не сцена. Лёд — работа!, — написал Башаров на своей официальной странице в Instagram.
Один из подписчиков актёра поинтересовался, чем объясняется эмоциональный выпад в адрес Собчак. По словам Башарова, женщина «опять пиарится, теперь через монастырь». По мнению артиста, поведение журналистки выглядит глупым и страшным.
Съёмочная группа Ксении Собчак обратилась в полицию после нападения на них в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Там журналистка собирала материал о скандальном схиигумене Сергии (Николае Романове), забаррикадировавшемся в обители после церковного суда.
Ранее NEWS.ru сообщал, что оппозиционер Алексей Навальный в своём YouTube-шоу признался, что не испытывает восторга от того, что ему приходится защищать обвиняемого в госизмене экс-журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Телеведущую Ксению Собчак возмутил монолог политика.
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