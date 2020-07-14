В дом ведущей «Давай поженимся!» нагрянула полиция 

Соседи Розы Сябитовой по коттеджному поселку пожаловались на ведущую программы «Давай, поженимся!» в полицию из-за того, что она оставила у дороги мешки с мусором, сообщает издание Eva.ru. Приехавшие по вызову правоохранители оштрафовали телезвезду.

Известно, что Сябитова в настоящее время живет в элитном поселке в Подмосковье, где жители придерживаются строгих правил проживания. Об инциденте телеведущая рассказала сама на своей странице в Instagram. По ее словам, соседям не понравилось, что у дороги около ее участка были выставлены мешки с мусором. Бдительные обитатели коттеджного поселка пожаловались на Сябитову в полицию. В результате телеведущую оштрафовали.

При этом телесваха пояснила, что нарушила правила по просьбе водителя мусоровоза. Он якобы попросил оставить мешки с мусором у дороги, поскольку не мог подъехать к дому телеведущей из-за большой ямы на проезжей части. В отношении Сябитовой был составлен протокол. Позже она призналась, что теперь будет хранить отходы в машине до тех пор пока не приедет мусоровоз.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Роза Сябитова вызвалась помирить заявивших о разводе юмориста Гарика Харламова и актрису Кристину Асмус. При этом телеведущая не исключила, что расставание звезд не что иное, как «хайп».