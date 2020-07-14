В дом ведущей «Давай поженимся!» нагрянула полиция

Сотрудники полиции прибыли по адресу российской телеведущей Розы Сябитовой после жалоб соседей свахи на скопившийся мусор, перекрывший дорогу. Тем не менее, соведущая телепередачи «Давай поженимся!» не признала свою вину и попыталась объяснить всю ситуацию.

Так, в ожидании приезда мусоровоза Сябитова попросту решила оставить мешки с отходами у дороги с внешней стороны своего участка.

Дорогие подписчики, вы не поверите, ко мне пришла полиция! Пишут протокол. Соседи пытались со мной поругаться, но ничего не получилось. Но как же правильно работает наша дорогая полиция. Сигнал получили — сигнал разобрали. Обалдеть! Терпения вам, дорогие полицейские. Господи, что вы только не решаете, — написала Сябитова в социальной сети.

По словам телеведущей, водитель мусоровоза сам попросил сложить мешки с мусором у обочины дороги. Не зная этого, «неизвестная соседка» поспешила накинуться на сваху с замечаниями и в итоге вызвала полицию.

Договориться с сумасшедшей, конечно, достаточно сложно, поэтому я упаковала мусор и держу в машине. Как только завтра приедет мусоровоз, я подвезу ему этот мусор. Представляете, что происходит? Что за люди?! А ещё называются «соседи», — подытожила она.

Ранее NEWS.ru писал, что ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова посоветовала россиянкам встречаться сразу с тремя мужчинами, чтобы увеличить шансы выйти замуж.