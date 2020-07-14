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Умер рэпер Murda Killa из Москвы 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Умер Максим Решетников
Фото: yungmurda187/instagram.com
Умер московский музыкант Максим Решетников, известный как рэпер Murda Killa. Ему было 27 лет.
О смерти артиста сообщил блогер Саша Конь. По его словам, Решетников несколько дней не выходил на связь.
Мы с Родионом поехали вскрывать его дом, в общем-то догадываясь, что нас ждёт, — написал блогер.
Информацию о смерти музыканта подтвердил также рэпер Саша Скул. О причинах не сообщается.
Как писал NEWS.ru, клип Cadillac на совместную песню рэперов Моргенштерна и Элджея собрал полмиллиона просмотров за первые десять минут после публикации. Видео во время премьеры в прямом эфире одновременно смотрели 200 тысяч человек.
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Шоу-бизнес , Максим Решетников , Москва
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