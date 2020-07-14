Умер Максим Решетников

Умер московский музыкант Максим Решетников , известный как рэпер Murda Killa. Ему было 27 лет.

О смерти артиста сообщил блогер Саша Конь. По его словам, Решетников несколько дней не выходил на связь.

Мы с Родионом поехали вскрывать его дом, в общем-то догадываясь, что нас ждёт, — написал блогер.

Информацию о смерти музыканта подтвердил также рэпер Саша Скул. О причинах не сообщается.

Как писал NEWS.ru, клип Cadillac на совместную песню рэперов Моргенштерна и Элджея собрал полмиллиона просмотров за первые десять минут после публикации. Видео во время премьеры в прямом эфире одновременно смотрели 200 тысяч человек.