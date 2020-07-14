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Умер рэпер Максим Решетников 

Артём Кульша и ещё 3 31 минуту назад
Умер Максим Решетников
Фото: yungmurda187/instagram.com
Рэпер Максим Решетников, более известный как Мерда Килла (Murda Killa), скончался. Об этом правозащитник Александр Конь сообщил в своем твиттере.
«Прямо сейчас происходит нечто страшноватое», — написал он вчера примерно в 21:00.
Сегодня около 1:00 Конь сообщил, что Решетников, его дорогой друг, умер. Он рассказал, что тот не выходил на связь в течение двух дней, и несколько часов назад он вместе с другим другом поехал вскрывать дом рэпера, догадываясь, что их там ждет.
Правозащитник сообщил, что их ждало именно это, но не уточнил что именно. Также он поблагодарил друга, который его сопровождал за то, что тот взял на себя взаимодействие с работниками полиции и скорой помощи.
«Я не вывозил (не справлялся. — Прим. ред.)», — признался он.
Также Конь объявил сбор средств в пользу отца Решетникова, предложив переводить их на банковскую карту ближайшего друга рэпера Дмитрия Липова.
Решетникову, как сообщал «Рамблер», было 27 лет. В 2017 году он выпустил альбом «Холодное лето», в 2018-м — Brokestar и Bootleg 187, а в 2020-м — «Навьи тропы» и «Один ноль пять».
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Шоу-бизнес , Максим Решетников
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