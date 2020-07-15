Подруга Телегина: Пелагея виновата в разводе

Певица Пелагея сама виновата в разрыве с супругом, хоккеистом Иваном Телегиным , и сейчас манипулирует их общей дочерью. Об этом «Комсомольской правде» заявила близкая подруга спортсмена.

Как сообщал «Рамблер», Пелагея объявила о расставании с мужем в декабре 2019 года. СМИ отмечали, что причиной развода стала измена спортсмена. В свою очередь Пелагея заявила, что все юридические вопросы будут решены без скандалов, и говорила о планах сохранить хорошие отношения ради дочери. Однако позднее певица обратилась в суд, потребовав раздела имущества и алиментов на дочь, а ее представители рассказали, что Телегин никак не участвует в воспитании ребенка.

По словам подруги хоккеиста, Пелагея «сама виновата в разрыве с мужем».

«Она постоянно подбрасывала ему поводы для ревности. Ее видели в ночных клубах с другими мужчинами. Иван переживал. Какому мужу это понравится! И потом у Пелагеи непростой характер. Она очень властная, не каждый мужчина смирится с ролью подкаблучника», — пояснила она.

Близкая подруга Ивана Телегина также заявила, что артистка начала манипулировать дочерью, когда поняла, что муж к ней не вернется.

«Она не дает Ивану видеться с дочерью — предлагает общаться только по видеосвязи. Ваня переживает, он любит дочь и хочет принимать участие в воспитании Таисии. Но Пелагея, с его слов, препятствует их встречам», — рассказала она.

Девушка также подчеркнула, что квартира, которая принадлежит матери Пелагеи, куплена на деньги Телегина.