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Отец Фриске вступился за ее сестру 

Артём Кульша 8 минут назад
Отец Фриске вмешался в скандал с младшей дочерью
Фото: ТАСС
Сестра певицы Жанны Фриске Наталья не собирается заниматься пением на коммерческой основе и не хочет быть похожей на сестру. Об этом их отец Владимир Фриске сообщил «Собеседнику».
В 2013 году, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Фриске больна раком головного мозга. В 2015-м она скончалась. В июле 2020-го средства массовой информации сообщили, что ее сестра стала приглашенной звездой на свадьбе в одном из ресторанов в Москве и исполнила несколько песен из репертуара Фриске, в том числе «Где-то летом». Некоторые поклонники певицы сочли, что Наталья эксплуатирует память о сестре в попытке стать популярной певицей.
«Это бред!» — прокомментировал Владимир Фриске.
По его словам, Наталья не занимается пением на коммерческой основе, не собирается делать это в будущем, не хочет быть похожей на сестру, на свадьбе была гостьей и просто взяла в руки микрофон, услышав песню «Где-то летом», когда танцевала. Фриске добавил, что Наталья носит одежду, принадлежавшую сестре.
Наталья Фриске была солисткой группы «Блестящие» в течение трех месяцев. В конце 2019 года она выпустила песню вместе с бывшим вокалистом группы «Турбомода» Александром Поповым.
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Шоу-бизнес , Наталья Фриске , Александр Попов , Жанна Фриске
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