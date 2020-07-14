Отец Фриске вмешался в скандал с младшей дочерью

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья не собирается заниматься пением на коммерческой основе и не хочет быть похожей на сестру. Об этом их отец Владимир Фриске сообщил «Собеседнику».

В 2013 году, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Фриске больна раком головного мозга. В 2015-м она скончалась. В июле 2020-го средства массовой информации сообщили, что ее сестра стала приглашенной звездой на свадьбе в одном из ресторанов в Москве и исполнила несколько песен из репертуара Фриске, в том числе «Где-то летом». Некоторые поклонники певицы сочли, что Наталья эксплуатирует память о сестре в попытке стать популярной певицей.

«Это бред!» — прокомментировал Владимир Фриске.

По его словам, Наталья не занимается пением на коммерческой основе, не собирается делать это в будущем, не хочет быть похожей на сестру, на свадьбе была гостьей и просто взяла в руки микрофон, услышав песню «Где-то летом», когда танцевала. Фриске добавил, что Наталья носит одежду, принадлежавшую сестре.