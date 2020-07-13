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Собчак требует возбудить уголовное дело после нападения в монастыре 

Газета.Ru и ещё 3 54 минуты назад
Собчак решила засудить монахинь
Фото: Газета.Ru
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Сергей Ерженков обратились в Следственный комитет (СК) России с требованием возбудить уголовное дело после нападения в Среднеуральском женском монастыре. Об этом Собчак сообщила в своем Telegram-канале.
"Подали заявление в приемную Следственного комитета России о совершении преступления по факту воспрепятствования законной, профессиональной деятельности журналиста", — написала телеведущая.
Воспрепятствование деятельности сопровождалось также насилием над журналистом и повреждением его имущества, указано в публикации.
Ранее журналистка Ксения Собчак заявила, что в Среднеуральском монастыре произошло нападение на нее и ее коллег. В монастыре съемочная группа снимала сюжет о запрещенном в служении экс-схиигумене Сергии, который отрицает пандемию коронавируса.
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Шоу-бизнес , Сергей Ерженков , Ксения Собчак , СКР
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