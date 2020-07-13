Собчак решила засудить монахинь

"Подали заявление в приемную Следственного комитета России о совершении преступления по факту воспрепятствования законной, профессиональной деятельности журналиста", — написала телеведущая.

Воспрепятствование деятельности сопровождалось также насилием над журналистом и повреждением его имущества, указано в публикации.

Ранее журналистка Ксения Собчак заявила, что в Среднеуральском монастыре произошло нападение на нее и ее коллег. В монастыре съемочная группа снимала сюжет о запрещенном в служении экс-схиигумене Сергии, который отрицает пандемию коронавируса.