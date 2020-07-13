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Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова: карьера и личная жизнь 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Звезда «Уральских пельменей»: карьера и личная жизнь
Фото: РИА Новости
Юлия Михалкова стала одной из самых ярких участниц «Уральских пельменей» и ее уход из команды огорчил поклонников. Чем именно было вызвано решение Михалковой уйти из шоу, разбирался «СтарХит».
Как сообщал «Рамблер», Юлия Михалкова признавалась, что команда уже давно распалась на два объединения, которые гастролируют по отдельности. Вместе «Уральские пельмени» появляются только на телевидении и на домашних выступлениях в Екатеринбурге. Позднее стало известно, что Михалкова ушла из команды. Она объяснила свой уход тем, что «достигла потолка», а также нежеланием оставаться заложником одного образа.
Юлия Михалкова родилась 12 июля 1983 года в городе Верхняя Пышма Свердловской области и уже с детства мечтала стать актрисой. В 10 классе Михалкова начала карьеру на телевидении, став ведущей программы, а с первого курса филфака выступала с университетской командой КВН «НеПарни».
С 2009 года она стала частью «Уральских пельменей». Помимо участия в шоу Михалкова снялась в фильмах «Серебро», «Влюблен и безоружен» и сериалах «Нереальная история», «Стройка» и «Реальные пацаны».
В 2019 году актриса ушла из «Уральских пельменей».
«Если собрать все причины моего ухода, то деньги — это только пять процентов и далеко не решающий фактор. Скажем так, одна из капель, которая переполнила бокал», — отмечала Михалкова, продолжившая карьеру на телевидении, став ведущей «Детского КВН».
При этом о личной жизни Юлия Михалкова сейчас предпочитает не говорить, утверждая, что она замужем за карьерой. Однако в 2015 году артистка собиралась венчаться с депутатом Свердловской области.
«Моему будущему мужу 42 года, он занимается политикой у нас в Екатеринбурге. Я очень хочу за него замуж, потому что впервые по-настоящему влюбилась. Хочу детей ему родить. Он — любовь всей моей жизни! Я уже и батюшку нашла, который обвенчает нас, как положено», — говорила она.
Однако свадьба так и не состоялась. Через год после этого Михалкова вновь заговорила о серьезных отношениях и мечтала о детях. Однако замуж она так и не вышла.
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Шоу-бизнес , Юлия Михалкова , StarHit
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