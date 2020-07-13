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Бывшая жена рэпера Гуфа рассказала, как пыталась стать соведущей Соловьева 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
«Я понравилась»: экс-жена Гуфа о работе с Соловьевым
Фото: Ксения Собчак/YouTube
Телеведущая и блогер Айза Анохина, бывшая жена рэпера Гуфа, рассказала, как проходила кастинг в социальный телепроект «Это нормально?» на телеканале «Россия 1», где ее ведущим мог стать Владимир Соловьев. Проект, по ее словам, в итоге так не был запущен из-за коронавируса.
«Проект, в котором я должна быть с Соловьевым, просто сняли. Его не будет вообще. Он там ни с кем не будет», — рассказала Анохина в шоу Ксении Собчак на YouTube.
Девушка рассказала, что о своем соведущем ничего не знала до кастинга. «Я даже только сейчас узнала, что он Рудольфович», — заявила она и рассказала, как проходил кастинг.
«Я не жила в России, прилетела и ничего не знала про Соловьева, хотя меня все предупреждали, что он такой [крутой] ведущий, достаточно политический. Это должно было быть не политическое шоу, а остросоциальное: условно говоря, ребенка ставят на гречку, родителей посадили — обсудите. Мне было дико комфортно с ним [Соловьевым], я ему явно нравилась», — отметила Анохина.
По ее словам, на роль соведущей Соловьева претендовала также актриса Настасья Самбурская.
Ранее сообщалось об увольнении Анны Шафран с позиции соведущей Соловьева по утренней программе «Полный контакт» на радиостанции «Вести ФМ».
Шафран подтвердила, что ее уход из команды «Полного контакта» связан с позицией по цифровизации, которая разошлась со взглядами Соловьева. По ее словам, с Соловьевым они расстались в дружеских отношениях, но она продолжит работу над собственными проектами.
Соловьев заявил, что конфликтов с Шафран у него не было, и назвал уход своей коллеги из шоу «повышением».
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Шоу-бизнес , Гуф , Анна Шафран , Владимир Соловьев , Ксения Собчак , Айза Анохина , Настасья Самбурская , Вести ФМ
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