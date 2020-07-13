В разговоре с телеведущей Ксенией Собчак Анохина подчеркнула, что с удовольствием принялась бы руководить государством. Она также отметила, что часто мечтает о том, чтобы занять президентское кресло.

«В моём прекрасном будущем я — президент Российской Федерации», — заявила бывшая жена популярного рэпера.

Айза пояснила, что на посту руководителя страны занялась бы решением экологических проблем, которые очень ее волнуют. По словам блогера, жители Земли в настоящее время потребляют слишком много ресурсов, но ничего не дают планете взамен. При этом она призналась, что многое в своей жизни делает ради денег: например, недавно прорекламировала голосование по поправкам в Конституцию РФ. Однако, заверила Анохина, ей хочется заняться решением социальных вопросов.