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Экс-жена Гуфа заявила о президентских амбициях 

Павел Тиунов 8 минут назад
«В прекрасном будущем я — президент России»
Фото: Instagram
Бывшая жена рэпера Гуфа блогер Айза Анохина в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» заявила, что хочет стать президентом России. По ее словам, основой ее предвыборной программы стала бы борьба за экологию.
В разговоре с телеведущей Ксенией Собчак Анохина подчеркнула, что с удовольствием принялась бы руководить государством. Она также отметила, что часто мечтает о том, чтобы занять президентское кресло.
«В моём прекрасном будущем я — президент Российской Федерации», — заявила бывшая жена популярного рэпера.
Айза пояснила, что на посту руководителя страны занялась бы решением экологических проблем, которые очень ее волнуют. По словам блогера, жители Земли в настоящее время потребляют слишком много ресурсов, но ничего не дают планете взамен. При этом она призналась, что многое в своей жизни делает ради денег: например, недавно прорекламировала голосование по поправкам в Конституцию РФ. Однако, заверила Анохина, ей хочется заняться решением социальных вопросов.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Айза Анохина, расставшись со вторым мужем, заявила, что ни один из ее бывших супругов не помогает ей материально. Блогер воспитывает двух сыновей: одного — от Гуфа, второго — от предпринимателя Дмитрия Анохина.
Видео дня. Блогерша забеременела от пасынка и вышла за него замуж
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Шоу-бизнес , Гуф , Ксения Собчак , Айза Анохина , Дмитрий Анохин
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