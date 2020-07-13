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«Страшненькая»: Гузеева ответила хейтерам 

Артём Кульша 1 час назад
«Страшненькая»: Гузеева ответила хейтерам
Фото: РИА Новости
Актриса и журналистка Лариса Гузеева и ее коллеги похожи на алкоголичек. Об этом заявила одна из пользовательниц инстаграма.
Гузеева, как сообщал «Рамблер», — ведущая шоу «Давай поженимся!» и «На дачу!» на Первом канале. Вчера она опубликовала в инстаграме две фотографии, на которых запечатлена с коллегами-женщинами. На одном из них они стоят на фоне деревянного дома и цветов, на другом — в поле.
В подписи к снимкам Гузеева назвала коллег прекрасными, красивыми, умными, бесконечно талантливыми и своими подругами навсегда и сообщила, что работает с ними на протяжении уже 12 лет и понимает и чувствует их с полувзгляда.
«Похожи на алкоголичек» — написала одна из пользовательниц социальной сети в комментариях.
Гузеева в ответ назвала ее страшненькой, без мозгов и фантазии и сообщила, что жалеет ее.
В июне Гузеева в эфире «Давай поженимся!» назвала актера Алексея Панина помоечником и нерукопожатным и заявила, что нормальный человек испытывает брезгливость, лишь произнеся его имя. В апреле она заявила, что у 40-летних женщин нет шансов выйти замуж, потому что мужчины хотят жениться исключительно на молодых женщинах.
Комментарии
Шоу-бизнес , Алексей Панин , Лариса Гузеева
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