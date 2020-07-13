«Страшненькая»: Гузеева ответила хейтерам 

Актриса и журналистка Лариса Гузеева и ее коллеги похожи на алкоголичек. Об этом заявила одна из пользовательниц инстаграма.

Гузеева, как сообщал «Рамблер», — ведущая шоу «Давай поженимся!» и «На дачу!» на Первом канале. Вчера она опубликовала в инстаграме две фотографии, на которых запечатлена с коллегами-женщинами. На одном из них они стоят на фоне деревянного дома и цветов, на другом — в поле.

В подписи к снимкам Гузеева назвала коллег прекрасными, красивыми, умными, бесконечно талантливыми и своими подругами навсегда и сообщила, что работает с ними на протяжении уже 12 лет и понимает и чувствует их с полувзгляда.

«Похожи на алкоголичек» — написала одна из пользовательниц социальной сети в комментариях.

Гузеева в ответ назвала ее страшненькой, без мозгов и фантазии и сообщила, что жалеет ее.