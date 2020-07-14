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Вдова Проскурина рассказала, что актёр назвал дочь «сволочью» 

News.ru и ещё 3 59 минут назад
Проскурин называл дочь «сволочью №1»
Фото: globallookpress.com
Вдова Виктора Проскурина Ирина Хонда рассказала, что единственная дочь актёра Александра была записана в его телефоне под буквой «с». Буква эта означала «сволочь».
И это несмотря на то, что отношения отца и дочери были очень тёплыми, вспоминала Хонда в эфире передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Впрочем, и сам ведущий вспомнил эту необычную деталь в общении Проскурина с дочерью, показав отрывок из телепередачи, где Проскурин объясняет этот момент.
Актёр сидит рядом с дочерью, рассказывая о записи в телефоне, оба смеются и явно не обижены друг на друга.
И эта запись означает «Сволочь № 1», — с улыбкой произносит актёр, похлопывая дочь по руке.
Ирина Хонда уверена, что с этим связаны какие-то личные моменты в отношениях отца и дочери.
Наверное, есть какая-то отдельная семейная история, — говорит вдова Проскурина, имея в виду, что этим эпизодом из своей жизни ни актёр, ни его дочь Александра делиться не хотели.
Ранее NEWS.ru сообщал, что вдова артиста Виктора Проскурина Ирина Хонда вынуждена переехать из Москвы в Санкт-Петербург. У женщины нет прав на квартиру, в которой они жили с заслуженным артистом РСФСР. Жилплощадь принадлежит одной из предыдущих жён актёра.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Виктор Проскурин , Андрей Малахов
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