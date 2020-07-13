Галкин показал личный спа-центр Пугачевой

В замке Аллы Пугачевой Максима Галкина множество интересных помещений, которые и не снились обычным гражданам. К примеру, в доме есть отдельная прачечная и своя студия звукозаписи, небольшой концертный зал и спа-комплекс. Как он выглядит юморист решил продемонстрировать в личном блоге. Оказалось, что рядом с сауной располагается внушительного вида бассейн, оснащенный гидромассажем. Есть тренажеры для поддержания хорошей физической формы и релакс-зона с удобными креслами для отдыха после паровых и водных процедур. Имеется также джакузи и декоративные окна с подсветкой.

Звездная семья здесь не только спокойно отдыхает, но и весело резвится с малышами Гарри и Лизой. Как выглядят водные игры в бассейне спа-комплекса Галкин показал в Instagram. Отметим, что дети Примадонны совершенно не боятся воды, они буквально с пеленок учились держаться на ее поверхности, а сейчас способны показать настоящий класс в плавании.