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Муж Аллы Пугачевой показал, как выглядит ее личный спа-центр 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Галкин показал личный спа-центр Пугачевой
Фото: РИА Новости
В замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина множество интересных помещений, которые и не снились обычным гражданам. К примеру, в доме есть отдельная прачечная и своя студия звукозаписи, небольшой концертный зал и спа-комплекс. Как он выглядит юморист решил продемонстрировать в личном блоге. Оказалось, что рядом с сауной располагается внушительного вида бассейн, оснащенный гидромассажем. Есть тренажеры для поддержания хорошей физической формы и релакс-зона с удобными креслами для отдыха после паровых и водных процедур. Имеется также джакузи и декоративные окна с подсветкой.
Звездная семья здесь не только спокойно отдыхает, но и весело резвится с малышами Гарри и Лизой. Как выглядят водные игры в бассейне спа-комплекса Галкин показал в Instagram. Отметим, что дети Примадонны совершенно не боятся воды, они буквально с пеленок учились держаться на ее поверхности, а сейчас способны показать настоящий класс в плавании.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Галкин , Алла Пугачева
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