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Пелагея показала фото без макияжа 

runews24.ru 2 часа назад
Пелагея показала фото без макияжа
Фото: РИА Новости
При этом если они раньше говорили, что разведутся мирно, то сейчас все поменялось, и они намерены делить имущество по причине некорректного поведения Телегина. Поэтому у Пелагеи много поводов для волнения, но она старается не впадать в панику и публикует в своем аккаунте Instagram свежие снимки с дочерью Таисией.
На последнем фото певица смело показывает свое лицо без макияжа. Она запечатлена вместе со своей трехлетней дочерью, и они весело улыбаются.
Отмечается, что на фото Пелагея выглядит очень молодо из-за отсутствия макияжа и какой-то сложной прически. Также она не применяла никаких фильтров и фоторедакторов, таким образом продемонстрировав свою природную красоту.
Многие подписчики были в восторге о таких семейных фото и написали множество комплиментов Пелагее по поводу ее внешности.
из открытых источников
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