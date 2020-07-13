Пелагея показала фото без макияжа 

При этом если они раньше говорили, что разведутся мирно, то сейчас все поменялось, и они намерены делить имущество по причине некорректного поведения Телегина. Поэтому у Пелагеи много поводов для волнения, но она старается не впадать в панику и публикует в своем аккаунте Instagram свежие снимки с дочерью Таисией.

На последнем фото певица смело показывает свое лицо без макияжа. Она запечатлена вместе со своей трехлетней дочерью, и они весело улыбаются.

Отмечается, что на фото Пелагея выглядит очень молодо из-за отсутствия макияжа и какой-то сложной прически. Также она не применяла никаких фильтров и фоторедакторов, таким образом продемонстрировав свою природную красоту.

Многие подписчики были в восторге о таких семейных фото и написали множество комплиментов Пелагее по поводу ее внешности.