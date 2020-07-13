«Талисман»: Дубовицкая о романе с Винокуром 

Ведущий Борис Корчевников отметил, что после серьезного ДТП в 2007 году Дубовицкая попросила врачей связаться не только с ее мужем, но и с Винокуром.

Дубовицкая отметила, что их с юмористом «женили» множество раз.

«Однажды в Туле журналист берет у меня интервью и говорит: «Почему ваш муж так часто меняет прически?». Он имел в виду как раз Винокура», — рассказала она.

По мнению телеведущей, отношения с Винокуром ей приписывали, так как он участвовал во всех ее проектах.

«Он для меня как талисман», — подчеркнула она.

Как сообщал «Рамблер», ранее Дубовицкая рассказывала, что у них с Винокуром «аншлаг с первого взгляда». О юмористе она узнала во время работы в передаче «С добрым утром!» на Всесоюзном радио СССР от руководителя ансамбля «Самоцветы» Юрия Маликова.