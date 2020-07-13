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«Талисман»: Дубовицкая о романе с Винокуром 

Мария Иванова и ещё 3 1 час назад
«Талисман»: Дубовицкая о романе с Винокуром
Фото: globallookpress.com
Телеведущая Регина Дубовицкая заявила в программе «Судьба человека», что у нее никогда не было романтических отношений с юмористом Владимиром Винокуром. Новый выпуск программыопубликован на сайте Russia.tv.
Ведущий Борис Корчевников отметил, что после серьезного ДТП в 2007 году Дубовицкая попросила врачей связаться не только с ее мужем, но и с Винокуром.
Дубовицкая отметила, что их с юмористом «женили» множество раз.
«Однажды в Туле журналист берет у меня интервью и говорит: «Почему ваш муж так часто меняет прически?». Он имел в виду как раз Винокура», — рассказала она.
По мнению телеведущей, отношения с Винокуром ей приписывали, так как он участвовал во всех ее проектах.
«Он для меня как талисман», — подчеркнула она.
Как сообщал «Рамблер», ранее Дубовицкая рассказывала, что у них с Винокуром «аншлаг с первого взгляда». О юмористе она узнала во время работы в передаче «С добрым утром!» на Всесоюзном радио СССР от руководителя ансамбля «Самоцветы» Юрия Маликова.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Борис Корчевников , Регина Дубовицкая , Владимир Винокур
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