В Сети появилось фото поцелуя Лолиты и Моисеева

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Две звезды отечественной эстрады дружат много лет.

«Борька — бабник. Самую эффектную певицу целует», «Ох, как жарко!» «Лолита и Моисеев самые яркие артисты на нашей эстраде», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что Борис Моисеев после перенесенного много лет назад инсульта перестал выступать. Сейчас певец много времени проводит в латвийской Юрмале, где отдыхает и поправляет здоровье.