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«Борька — бабник»: фанаты Лолиты отыскали кадр с ее жарким поцелуем с Моисеевым 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
В Сети появилось фото поцелуя Лолиты и Моисеева
Фото: globallookpress.com
Две звезды отечественной эстрады дружат много лет.
Поклонники певицы Лолиты на ее фанатской страничке в Instagram поделились редким кадром. На фотографии можно увидеть их любимицу рядом с музыкантом Борисом Моисеевым. Снимок получился очень ярким. Как известно, Лолита и Борис Моисеев давние друзья. Судя по всему, кадр был сделан на каком-то концерте, где они вместе выступали.
«Борька — бабник. Самую эффектную певицу целует», «Ох, как жарко!» «Лолита и Моисеев самые яркие артисты на нашей эстраде», — отметили в комментариях пользователи.
Отметим, что Борис Моисеев после перенесенного много лет назад инсульта перестал выступать. Сейчас певец много времени проводит в латвийской Юрмале, где отдыхает и поправляет здоровье.
Что касается Лолиты, то после развода с тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым она буквально расцвела. У певицы появился новый возлюбленный. С ним она проводит все свое в свободное время. Об Иванове она предпочитает больше не вспоминать.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Борис Моисеев , Дмитрий Иванов
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