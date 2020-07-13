Гузееву снова сравнили с алкоголичкой 

Актриса борется с хейтерами в своем Инстаграме

Лариса Гузеева считалась одной из самых красивых женщин современности. В данный момент возраст и вредные привычки взяли свое. Артистка приближается к пенсионному возрасту, поэтому о свежести кожи и блеске в глазах можно говорить в прошедшем времени.

Гузеева и сама признает, что не придерживалась диет, много курила и употребляла спиртные напитки. Артистка жалеет, что вовремя не взяла себя в руки. Последствия нездорового образа жизни отразились не только на внешности Гузеевой, но и на ее самочувствии.

Жизнь с утратой красоты и молодости не заканчивается. Гузеева построила карьеру на телевидении, растит дочь и активно пользуется благами современности, в том числе и социальными сетями.

Артистка то и дело вступает в конфликты с интернет-пользователями. Недавно Гузеева разместила в Сети новые фотографии с коллегами и друзьями, на которых она выглядит счастливой. Телеведущая написала, что гордится дружбой с людьми на снимках.

В основном Гузеева получала положительные комментарии, пока одна из подписчиц не написала, что все, кто позирует на фотографиях, похожи на алкоголичек. Гузеева не стала игнорировать замечание и написала в ответ не менее едкий комментарий.

Телеведущая отметила, что ей жаль «страшненьких, без мозгов и фантазий». Гузеева получила немало лайков. Тем не менее, многие осудили ее за вступление в перебранку. Якобы это не мудро вступать в борьбу со злопыхателями.

Гузеева привыкла не молчать, когда дело касается людей, пытающихся пробраться в ее зону комфорта. Артистка всегда выскажет свое мнение, пусть оно и не понравится общественности. Наверное, в этом и кроется причина ее популярности.