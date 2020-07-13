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«На ростовской земле увеличились формы»: Наталья Штурм отпраздновала 54-летие 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Наталья Штурм отпраздновала 54-летие
Фото: globallookpress.com
Наталья Штурм привыкла проводить лето за рубежом, но в этом году была вынуждена осваивать морское побережье России. Певица отметила свой 54-й день рождения в Ростове-на-Дону. — Не выдержала: рванула на машине к морю, — рассказывает звезда. — Начали с Ростова. Ведь альтернативы у нас нет: или дома сидеть, или ехать на российский курорт.
В Ростове сексапильная Наташа по традиции не скромничала. Артистка нежилась у бассейна в откровенных купальниках. Формы 54-летней звезды, кажется, стали еще более пышными. Это заметила и сама певица.
— На ростовской земле увеличились формы! — призналась артистка.
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Поклонникам пышная грудь Натальи пришлась по душе. «Одна большая сиська!» — написал ей один из подписчиков, чем заслужил лайк от звезды.
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Шоу-бизнес , Наталья Штурм
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