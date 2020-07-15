Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волочкова засомневалась в собственной свадьбе 

News.ru и ещё 6 55 минут назад
Волочкова засомневалась в собственной свадьбе
Фото: globallookpress.com
Анастасия Волочкова не уверена, состоится ли её свадьба новым тайным возлюбленным. Причиной тому стал коронавирус, вторая волна которого может начаться осенью.
В этом случае, считает балерина, свадьбу придётся отменить. Отсрочку свадьбы балерина воспринимает как очередное препятствие, которое нужно преодолеть, пишет «Собеседник».
Артистка говорит, что уже привыкла преодолевать все трудности и сложности, а секрет тому кроется в её «прошлой жизни». Прорицатель, к которому обращалась балерина, сказал ей, что она была мужчиной и тоже не заботилась о себе.
В прошлой жизни я погибла на войне, защищая мужчину, — поделилась откровениями личного характера балерина.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российская балерина, танцовщица Анастасия Волочкова сделала заявление о том, что она стала «балериной всея Руси». По её словам, в настоящее время от неё веет добротой, теплотой, искренностью, сексуальностью, радостью, а также счастьем и позитивом.
News.ru: последние новости
В дом Сябитовой вызвали полицию В дом Сябитовой вызвали полицию Умер рэпер Murda Killa из Москвы Умер рэпер Murda Killa из Москвы Молодая жена Алибасова показала паспорт со штампом о браке с продюсером Молодая жена Алибасова показала паспорт со штампом о браке с продюсером
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Телевидение , Анастасия Волочкова , ИД "Собеседник"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова оправдалась за пьяный эфир
Бузова оправдалась за пьяный эфир
Стивен Сигал: я не просил повысить мне налоги
Стивен Сигал: я не просил повысить мне налоги
Аксенов анонсировал первые поставки воды в Крым
Аксенов анонсировал первые поставки воды в Крым
Пока отец копал могилу: ребенок плакал на своих похоронах
Пока отец копал могилу: ребенок плакал на своих похоронах
Видео
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
00:56
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
Массовая драка на московской стройке попала на видео
00:43
Массовая драка на московской стройке попала на видео
Акула проплыла под каяком рыбака и попала на видео
00:49
Акула проплыла под каяком рыбака и попала на видео
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
00:51
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
Москвичи похитили мужчину и попали на видео
01:40
Москвичи похитили мужчину и попали на видео
Сравнение защитной маски с бюстгальтером попало на видео
00:35
Сравнение защитной маски с бюстгальтером попало на видео
Общество В мире
Крупный пожар вспыхнул в Подмосковье
00:12
Крупный пожар вспыхнул в Подмосковье
Происшествия
Подмосковье затопило
01:42
Подмосковье затопило
Новости Москвы
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
00:18
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
Армия Конфликты
Атака террористов на российских военных попала на видео
00:15
Атака террористов на российских военных попала на видео
Армия Африка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение