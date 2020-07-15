Волочкова засомневалась в собственной свадьбе 

Анастасия Волочкова не уверена, состоится ли её свадьба новым тайным возлюбленным. Причиной тому стал коронавирус, вторая волна которого может начаться осенью.

В этом случае, считает балерина, свадьбу придётся отменить. Отсрочку свадьбы балерина воспринимает как очередное препятствие, которое нужно преодолеть, пишет «Собеседник».

Артистка говорит, что уже привыкла преодолевать все трудности и сложности, а секрет тому кроется в её «прошлой жизни». Прорицатель, к которому обращалась балерина, сказал ей, что она была мужчиной и тоже не заботилась о себе.

В прошлой жизни я погибла на войне, защищая мужчину, — поделилась откровениями личного характера балерина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская балерина, танцовщица Анастасия Волочкова сделала заявление о том, что она стала «балериной всея Руси». По её словам, в настоящее время от неё веет добротой, теплотой, искренностью, сексуальностью, радостью, а также счастьем и позитивом.