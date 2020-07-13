Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня в фургон Lada, за рулем которого был Сергей Захаров, на большой скорости врезался джип под управлением пьяного Михаила Ефремова. Захаров получил серьезные травмы и скончался в больнице.

Рудинштейн не согласился с утверждением потерпевших, что они бесплатно принимают участие в телевизионных шоу.

«Нет, то, что они ходят не бесплатно по тв-шоу, это понятно. На эти программы никто бесплатно не ходит. Другое дело, сколько им платят…», — отметил он.

По словам кинопродюсера, он слышал о том, что родственники Сергея Захарова получают за эфиры по 350 тысяч рублей.