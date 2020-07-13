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«С паршивой овцы…»: названы гонорары семьи Захарова 

Алиса Селезнёва 10 минут назад
Родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, получают по 350 тысяч рублей за участия в телевизионных шоу. Об этом «Комсомольской правде» заявил кинопродюсер Марк Рудинштейн.
Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня в фургон Lada, за рулем которого был Сергей Захаров, на большой скорости врезался джип под управлением пьяного Михаила Ефремова. Захаров получил серьезные травмы и скончался в больнице.
Рудинштейн не согласился с утверждением потерпевших, что они бесплатно принимают участие в телевизионных шоу.
«Нет, то, что они ходят не бесплатно по тв-шоу, это понятно. На эти программы никто бесплатно не ходит. Другое дело, сколько им платят…», — отметил он.
По словам кинопродюсера, он слышал о том, что родственники Сергея Захарова получают за эфиры по 350 тысяч рублей.
«Обычно на ток-шоу платят миллион за большого героя. А тут просто миллион разбили на всех родственников. (…) Ну, а, то, что они ходят по этим программам, я их не осуждаю. Для них с «паршивой овцы хоть шерсти клок», — заявил Рудинштейн.
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Шоу-бизнес , Видео , Общество , Происшествия , Марк Рудинштейн , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Комсомольская правда
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