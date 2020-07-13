Андрей Губин вернулся на сцену 

Певец Андрей Губин впервые за долгое время вышел на сцену. Видео с выступлением артиста опубликовал в своем Instagram участник шоу «Голос» Илья Бардо.

На записи Губин вместе с Бардо исполняет песню Леонида Агутина «На сиреневой луне».

«Сегодня познакомился с Андреем Губиным! Годы работы на эстраде берут своё, как не крути! Главное, всегда оставаться человеком Скромный, добрый, совершенно простой и порядочный!» — так Бардо высказался о Губине (орфография и пунктуация автора сохранены).

Как писал «Рамблер», ранее Губин рассказал журналистам о «скитаниях» по врачам из-за проблем со здоровьем. Он заявил, что потратил на обследования 40 тысяч долларов, но врачи так и не смогли поставить ему диагноз.