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Анита Цой рассказала о самом страшном проявлении коронавируса 

Газета.Ru 30 минут назад
Цой назвала самое страшное проявление COVID-19
Фото: Газета.Ru
Певица Анита Цой рассказала в интервью с "Московским Комсомольцем" про самое жуткое проявление коронавируса.
Артистка сообщила, что коронавирусная инфекция нового типа нападает на все системы организма по очереди.
"Постоянно он пытается найти, за что зацепиться: то почки, то печень, то давление, то сахар. Поэтому эти две недели болезни — просто какой-то кошмар", — сказала Цой.
Она призналась, что сначала у нее наблюдалось повышение температуры, а тело начало испытывать ломоту. Затем появились проблемы с психикой.
"Мозг раздваивается и ты не можешь здраво мыслить. Вдруг начинается психологическая атака на человека", — пояснила Цой.
По ее словам, из-за COVID-19 возникают психические расстройства.
Певица отметила, что этот вирус является коварным, он "начинает тебя исследовать", принуждая сначала к кашлю, а после чего уже "отключает" обоняние и вкус.
"Не понимаешь, что у тебя выстрелит завтра", — добавила Цой.
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Шоу-бизнес , Анита Цой , Московский комсомолец
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