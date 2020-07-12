Цой назвала самое страшное проявление COVID-19

Певица Анита Цой рассказала в интервью с "Московским Комсомольцем" про самое жуткое проявление коронавируса.

Артистка сообщила, что коронавирусная инфекция нового типа нападает на все системы организма по очереди.

"Постоянно он пытается найти, за что зацепиться: то почки, то печень, то давление, то сахар. Поэтому эти две недели болезни — просто какой-то кошмар", — сказала Цой.

Она призналась, что сначала у нее наблюдалось повышение температуры, а тело начало испытывать ломоту. Затем появились проблемы с психикой.

"Мозг раздваивается и ты не можешь здраво мыслить. Вдруг начинается психологическая атака на человека", — пояснила Цой.

По ее словам, из-за COVID-19 возникают психические расстройства.

Певица отметила, что этот вирус является коварным, он "начинает тебя исследовать", принуждая сначала к кашлю, а после чего уже "отключает" обоняние и вкус.