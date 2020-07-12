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Анна Седокова назвала себя экспертом по сексуальности 

Ирина Лебедева 39 минут назад
Анна Седокова назвала себя экспертом по сексуальности
Фото: Instagram
Бывшая участница группы «ВИА Гра» считает себя одной из самых желанных женщин России и экспертом по сексуальности.
«Для меня сексуальность — это женственность, уверенность в себе, фантазия и безграничность… Сексуальной женщиной хочется обладать, ей хочется дарить подарки и завоевывать каждый день. Для меня стоит знак равенства между словами сексуальная и желанная», — написала она в инстаграме.
Певица считает, что российские девушки страдают из-за многочисленных комплексов, как и она в юности.
«Можно ли этому научиться? Не скажу, что элементарно, но несложно. И в этом я мастер и однозначно эксперт», — решительно заявляет Седокова.
Однако фолловеры отметили, что несмотря на красоту и известность, до недавнего времени личная жизнь Анны никак не складывалась.
Возможно, сейчас с ее новым избранником Тиммой все будет иначе. Во всяком случае, как только Седокова выложила в сеть свою красивую пляжную фотографию, Тимма тут же в очередной раз признался ей в любви
Как ранее писал «Рамблер», по словам артистки, в школе она «была гадким и никому не нужным утёнком», а на первом кастинге в группу ВИА Гра с ней «поговорили две минуты и развернули назад».
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Шоу-бизнес , Анна Седокова
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