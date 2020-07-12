Анна Седокова назвала себя экспертом по сексуальности 

Бывшая участница группы «ВИА Гра» считает себя одной из самых желанных женщин России и экспертом по сексуальности.

«Для меня сексуальность — это женственность, уверенность в себе, фантазия и безграничность… Сексуальной женщиной хочется обладать, ей хочется дарить подарки и завоевывать каждый день. Для меня стоит знак равенства между словами сексуальная и желанная», — написала она в инстаграме.

Певица считает, что российские девушки страдают из-за многочисленных комплексов, как и она в юности.

«Можно ли этому научиться? Не скажу, что элементарно, но несложно. И в этом я мастер и однозначно эксперт», — решительно заявляет Седокова.

Однако фолловеры отметили, что несмотря на красоту и известность, до недавнего времени личная жизнь Анны никак не складывалась.

Возможно, сейчас с ее новым избранником Тиммой все будет иначе. Во всяком случае, как только Седокова выложила в сеть свою красивую пляжную фотографию, Тимма тут же в очередной раз признался ей в любви