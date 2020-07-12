Блогер Балмашева вышла замуж за своего пасынка 

Марина Балмашева, известный блогер, узаконила свои отношения с собственным пасынком. Ранее она озвучивала, что ждет от него ребенка, — пишут ura.news.
Марина Балмашева развелась с Александром Шавыриным после 14 лет семейной жизни. Своих детей у пары не было, но с ними жили сыновья Александра от первого брака.
И с младшим из них, Владимиром, у Марины и завязался роман, что послужило причиной расставания с супругом.
Марина активно занялась собой, похудела на целых 60 килограммов. И вот в инстаграме она выложила свадебные фотографии.
Подписчики поздравляют молодых, желая им любви на долгие годы.
Как ранее писал «Рамблер», на страницу Балмашевой в Instagram подписано более 400 тысяч человек.
Вместе с бывшим мужем Алексеем они воспитывали пятерых детей: на четверых они оформили опеку, а девочку с синдром Дауна удочерили.
Сейчас блогера лишили опеки над детьми.