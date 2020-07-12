Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сын Джигарханяна обвинил Виталину в организации травли 

Ирина Лебедева 36 минут назад
Сын Джигарханяна обвинил Виталину в организации травли
Фото: Instagram
В последнее время в блоге Степана Джигарханяна стали появляться посты с угрозами и оскорблениями.
Экс-жена Джигарханяна поглумилась над смертью Норкиной
Он винит в этом бывшую супругу своего отца Виталину Цымбалюк-Романовскую, считая, что именно она стоит за организованной травлей, — сообщает utro.ru.
Степан даже собрал скрины постов в доказательство своей правоты. В частности, одна из хейтерш пишет в инстаграме матери Степана гадости, а в блоге Виталины комплименты и поливает его грязью.
открытые источники
В сторис Степан высказал свое отношение к происходящему, нелицеприятно выразившись о Виталине.
«Ей бы молчать в тряпочку после того, как многое раскрылось. Нет, в прессу лезет и у себя на странице хейтинг культивирует», — отметил сын знаменитого актера.
Как ранее писал «Рамблер», искусствовед Сергей Заграевский скончался в ночь с 5-го на 6-ое июля.
Сразу после его смерти в Сети появилась информация, что гибель художника может быть связана с Виталиной-Цымбалюк-Романовской, у которой были натянутые отношения с усопшим.
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Степан Джигарханян , Ytro.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тригубчак взорвала интернет откровенным снимком
Тригубчак взорвала интернет откровенным снимком
Россиянин развлекся с проститутками и поплатился
Россиянин развлекся с проститутками и поплатился
Беременность от Зеленского: пресс-секретарь дала комментарий
Беременность от Зеленского: пресс-секретарь дала комментарий
Голунов разоблачил «расследования» Навального
Голунов разоблачил «расследования» Навального
Видео
Опубликовано видео столкновения двух фур на Новорижском шоссе
00:49
Опубликовано видео столкновения двух фур на Новорижском шоссе
Истребители РФ сопроводили американский самолет-разведчик и попали на видео
00:32
Истребители РФ сопроводили американский самолет-разведчик и попали на видео
Опубликовано видео разгона протестующих в Сербии
00:30
Опубликовано видео разгона протестующих в Сербии
Опасные забавы смоленских подростков попали на видео
00:51
Опасные забавы смоленских подростков попали на видео
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
00:29
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
01:05
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
Танцующая Королева в купальнике и шубе попала на видео
00:21
Танцующая Королева в купальнике и шубе попала на видео
В Кремле рассказали, что «коробит» Путина
00:28
В Кремле рассказали, что «коробит» Путина
Политика
В ДНР назвали одну из главных побед
07:43
В ДНР назвали одну из главных побед
В мире
Появились кадры разгона протестующих в Сербии
00:30
Появились кадры разгона протестующих в Сербии
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение