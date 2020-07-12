Сын Джигарханяна обвинил Виталину в организации травли 

В последнее время в блоге Степана Джигарханяна стали появляться посты с угрозами и оскорблениями.

Он винит в этом бывшую супругу своего отца Виталину Цымбалюк-Романовскую, считая, что именно она стоит за организованной травлей, — сообщает utro.ru.

Степан даже собрал скрины постов в доказательство своей правоты. В частности, одна из хейтерш пишет в инстаграме матери Степана гадости, а в блоге Виталины комплименты и поливает его грязью.

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В сторис Степан высказал свое отношение к происходящему, нелицеприятно выразившись о Виталине.

«Ей бы молчать в тряпочку после того, как многое раскрылось. Нет, в прессу лезет и у себя на странице хейтинг культивирует», — отметил сын знаменитого актера.

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