Сын Джигарханяна обвинил Виталину в организации травли 

В последнее время в блоге Степана Джигарханяна стали появляться посты с угрозами и оскорблениями.
Он винит в этом бывшую супругу своего отца Виталину Цымбалюк-Романовскую, считая, что именно она стоит за организованной травлей, — сообщает utro.ru.
Степан даже собрал скрины постов в доказательство своей правоты. В частности, одна из хейтерш пишет в инстаграме матери Степана гадости, а в блоге Виталины комплименты и поливает его грязью.
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В сторис Степан высказал свое отношение к происходящему, нелицеприятно выразившись о Виталине.
«Ей бы молчать в тряпочку после того, как многое раскрылось. Нет, в прессу лезет и у себя на странице хейтинг культивирует», — отметил сын знаменитого актера.
Как ранее писал «Рамблер», искусствовед Сергей Заграевский скончался в ночь с 5-го на 6-ое июля.
Сразу после его смерти в Сети появилась информация, что гибель художника может быть связана с Виталиной-Цымбалюк-Романовской, у которой были натянутые отношения с усопшим.