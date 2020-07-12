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«Так и будете молчать?» От Рудковской ждут извинений 

Ирина Лебедева 20 минут назад
Рудковскую раскритиковали после ситуации с Дакотой
Фото: РИА Новости
Яна Рудковская выложила в инстаграме фотографию своего очередного завтрака и напомнила, что вот-вот состоится розыгрыш сумок от дорогого бренда.
«Доброе утро! Что — то в этом завтраке есть, не знаю что, но мне очень нравится. Ждете завтра мой розыгрыш?» — написала она в микроблоге.
Тут же среагировали фолловеры, потребовав объясниться по поводу истории с оскорблением Риты Дакоты, а заодно и извиниться.
«Так и будете молчать и продолжать выставлять лицемерные фотки? Прокомментируйте ситуацию, связанную с французским брендом», «Ждем публичных извинений в адрес Риты, мы за Риту», «После истории Риты Дакоты, все эти завтраки кажутся абсурдными».
Как ранее писал «Рамблер», у звезд, активно ведущих блоги, доходы от рекламы занимают не последнее место в бюджете.
Поэтому, как правило, они ревниво берегут свои «рекламные поляны».
Рита Дакота напрочь рассорилась с Яной Рудковской как раз из-за того, что на подобной поляне что-то пошло не так.
Речь идет о конкурсе в сети, так называемом гиве, где между подписчицами разыгрывались сумки известного дорогого бренда.
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Шоу-бизнес , Яна Рудковская , Рита Дакота
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