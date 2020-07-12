Рудковскую раскритиковали после ситуации с Дакотой

Все новости на карте

Яна Рудковская выложила в инстаграме фотографию своего очередного завтрака и напомнила, что вот-вот состоится розыгрыш сумок от дорогого бренда.

«Доброе утро! Что — то в этом завтраке есть, не знаю что, но мне очень нравится. Ждете завтра мой розыгрыш?» — написала она в микроблоге.

Тут же среагировали фолловеры, потребовав объясниться по поводу истории с оскорблением Риты Дакоты , а заодно и извиниться.

«Так и будете молчать и продолжать выставлять лицемерные фотки? Прокомментируйте ситуацию, связанную с французским брендом», «Ждем публичных извинений в адрес Риты, мы за Риту», «После истории Риты Дакоты, все эти завтраки кажутся абсурдными».

Как ранее писал «Рамблер», у звезд, активно ведущих блоги, доходы от рекламы занимают не последнее место в бюджете.

Поэтому, как правило, они ревниво берегут свои «рекламные поляны».

Рита Дакота напрочь рассорилась с Яной Рудковской как раз из-за того, что на подобной поляне что-то пошло не так.