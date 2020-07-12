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Стас Михайлов прервал выступление и промок ради рукопожатия Лукашенко 

Lenta.ru 30 минут назад
Михайлов прервал выступление ради рукопожатия Лукашенко
Фото: РИА Новости
Российский певец Стас Михайлов прервал свое выступление на проходившем на открытом воздухе фестивале «Моя Александрия», чтобы, несмотря на дождь, спуститься со сцены и пожать руку президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщает Reform.by.
«Добрый вечер, Александр Григорьевич и гостеприимная Беларусь. Ну я должен тоже чуть-чуть промокнуть, должен подойти к вам, поприветствовать вас… Спасибо, что не забываете российских артистов… Давайте попоем вместе. Дождь нам не помеха», — заявил Михайлов и, спустившись со сцены, отправился пожать руку Лукашенко.
Сообщается, что Стас Михайлов впервые выступал на фестивале «Моя Александрия», который ежегодно проходит в Белоруссии на берегу Днепра. В нем участвуют белорусские, российские и украинские исполнители.
Ранее в июле Александр Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам. Позднее он также назвал право жить в Белоруссии выстраданным и сравнил свою страну с раем.
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Шоу-бизнес , Стас Михайлов , Александр Лукашенко
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