Михайлов прервал выступление ради рукопожатия Лукашенко

Российский певец Стас Михайлов прервал свое выступление на проходившем на открытом воздухе фестивале «Моя Александрия», чтобы, несмотря на дождь, спуститься со сцены и пожать руку президенту Белоруссии Александру Лукашенко . Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщает Reform.by.

«Добрый вечер, Александр Григорьевич и гостеприимная Беларусь. Ну я должен тоже чуть-чуть промокнуть, должен подойти к вам, поприветствовать вас… Спасибо, что не забываете российских артистов… Давайте попоем вместе. Дождь нам не помеха», — заявил Михайлов и, спустившись со сцены, отправился пожать руку Лукашенко.

Сообщается, что Стас Михайлов впервые выступал на фестивале «Моя Александрия», который ежегодно проходит в Белоруссии на берегу Днепра. В нем участвуют белорусские, российские и украинские исполнители.

Ранее в июле Александр Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам. Позднее он также назвал право жить в Белоруссии выстраданным и сравнил свою страну с раем.