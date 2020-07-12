Адвокат Пелагеи рассказал подробности о разводе певицы

Мирного развода у Пелагеи с Иваном Телегиным не получилось.

Скандальные истории сопровождали расставание пары, а теперь идут битвы в суде.

Певица долгое время не подавала на алименты, надеясь, что сможет уладить этот вопрос бывшим мужем без конфликтов, однако в итоге получила от Телегина иск на раздел имущества.

Причем хоккеист, как оказалось, претендует не только на располовинивание совместно нажитого, но и на квартиру, в которой Пелагея с дочерью живут сейчас, и которую ей купила мама.

Пелагее пришлось обратиться к услугам адвоката. Ее интересы представляет Филипп Рябченко.

Юрист рассказал журналистам «Комсомольской правды» о том, что Телегин и его представители заняли крайне агрессивную позицию, причем не гнушаются передергиванием фактов.

Так, Телегин заявляет, что Пелагея якобы препятствует его общению с дочерью. Однако это не соответствует действительности.

«Телегин вдруг захотел приехать к дочери, когда получил иск на алименты. Это был конец мая, самоизоляция. А до этого не желал, не проявлял интереса с 25 января. Пелагея знает, что Иван не соблюдал режим, и опасалась вируса. Но она предложила пообщаться с дочкой по фейстайм, однако папа просто пропал», — рассказывает Рябченко.

Более того, иск, предъявленный хоккеистом к бывшей супруге, содержит множество имущественных претензий, однако там нет ни строчки о том, как будет установлен порядок общения отца с дочкой.

Так же адвокат готов предоставить суду все доказательства того, что содержала дочь все это время только мама, Телегин же за все время навещал ребенка считанные разы, причем всегда приводил с собой свидетелей для фиксации встречи.

«Иск о разделе имущества Пелагеей не планировался, поскольку супруги изначально оформляли имущество на того супруга, за счёт чьих средств оно фактически приобреталось. Дом за 54 млн руб. приобретён в ипотеку и изначально оформлен на обоих супругов, ипотека оплачивалась из семейного бюджета. Квартира за 85 млн руб., приобретённая через 2 (!) месяца после свадьбы, была оформлена на Пелагею, потому что куплена на деньги мамы Пелагеи. О чем в суде есть подтверждающие документы, и адвокат Телегина о них знает. Я предложил Пелагее, чтобы суд разобрался в итоге, где чьё имущество и поделил его по закону, чтобы избежать ложных обвинений со стороны супруга», — сообщил адвокат

По словам правозащитника, Пелагея рассчитывала на порядочность супруга. Но в результате, год не подавая на алименты, она получила иск на раздел квартиры, в которой живет с дочерью.

История выглядит оскорбительно для певицы. Теперь окончательную точку в ней должен будет поставить суд.

Как ранее писал «Рамблер», Пелагея и Иван Телегин поженились в 2017 году и тогда же стали родителями — на свет появилась их дочь Таисия.

В декабре прошлого года певица объявила о разрыве с мужем-хоккеистом, а полтора месяца назад официально подала на развод.

На днях стало известно, что спортсмен пропал из жизни дочери и намерен судиться с женой за имущество.