Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Валерия и Пригожин сдали тест на коронавирус 

Вести Подмосковья 44 минуты назад
Валерия и Пригожин сдали тест на коронавирус
Фото: Instagram
Артистка и продюсер боятся заразиться инфекцией
Певица Валерия и Иосиф Пригожин решили сделать тесты на коронавирус. В окружении пары немало зараженных, они перестраховались. Результаты теста оказались отрицательными.
Что интересно, Валерию снова обвинили в пиаре на инфекции. Более того, певицу опять стали попрекать богатством. Комментаторам под соответствующим постом в Инстаграме певицы кажется, что темт на коронавирус стоит дорого, как и одежда на артистке.
Валерию спрашивали, сколько можно выставлять себя в Инстаграме и куда она девает свои вещи, если она чуть ли не каждый день обновляет свой гардероб. Валерия с юмором ответила на все эти вопросы. Артистка считает, что людям, которые ее ненавидят, стоит прекратить читать ее блог.
Под публикацией певицы появились тролли, которые напомнили Валерии, что бедные люди, каковыми себя позиционируют артистка с супругом, не могут себе позволить так часто проверяться на коронавирус. Жену Иосифа Пригожина веселят подобные замечания. Она в противовес своему супругу предпочитает бороться с хейтерами при помощи чувства юмора. Пригожину больше нравится оскорблять людей и отправлять их в бан.
Видео дня. Мститель сжег коттедж знакомому
Вести Подмосковья: последние новости
Джигана признали психбольным Джигана признали психбольным Волочкова рассказала о романе с генералом МЧС Волочкова рассказала о романе с генералом МЧС У Дмитрия Колдуна коронавирус У Дмитрия Колдуна коронавирус
Комментарии
Шоу-бизнес , Иосиф Пригожин , Валерия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
Беременность от Зеленского: пресс-секретарь дала комментарий
Беременность от Зеленского: пресс-секретарь дала комментарий
Россиянин развлекся с проститутками и поплатился
Россиянин развлекся с проститутками и поплатился
«Ужасно, неприлично, жутко»: Соседов об Алибасове
«Ужасно, неприлично, жутко»: Соседов об Алибасове
Видео
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
00:29
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
01:05
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
Танцующая Королева в купальнике и шубе попала на видео
00:21
Танцующая Королева в купальнике и шубе попала на видео
Трехметровая кобра напугала буддийского монаха и попала на видео
01:06
Трехметровая кобра напугала буддийского монаха и попала на видео
Опубликовано видео пуска ракеты с атомного крейсера «Петр Великий»
01:08
Опубликовано видео пуска ракеты с атомного крейсера «Петр Великий»
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
00:18
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
Происшествия Криминал
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
01:21
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
Происшествия США
«Хороший мужик»: Шнуров написал стихи о Фургале
00:53
«Хороший мужик»: Шнуров написал стихи о Фургале
Шоу-бизнес Происшествия
Генпрокуратура объяснила решение по группе Дятлова
02:07
Генпрокуратура объяснила решение по группе Дятлова
Общество
В летевшем в Сочи самолете протек потолок
00:13
В летевшем в Сочи самолете протек потолок
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение