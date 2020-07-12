Валерия и Пригожин сдали тест на коронавирус 

Артистка и продюсер боятся заразиться инфекцией

Певица Валерия и Иосиф Пригожин решили сделать тесты на коронавирус. В окружении пары немало зараженных, они перестраховались. Результаты теста оказались отрицательными.

Что интересно, Валерию снова обвинили в пиаре на инфекции. Более того, певицу опять стали попрекать богатством. Комментаторам под соответствующим постом в Инстаграме певицы кажется, что темт на коронавирус стоит дорого, как и одежда на артистке.

Валерию спрашивали, сколько можно выставлять себя в Инстаграме и куда она девает свои вещи, если она чуть ли не каждый день обновляет свой гардероб. Валерия с юмором ответила на все эти вопросы. Артистка считает, что людям, которые ее ненавидят, стоит прекратить читать ее блог.

Под публикацией певицы появились тролли, которые напомнили Валерии, что бедные люди, каковыми себя позиционируют артистка с супругом, не могут себе позволить так часто проверяться на коронавирус. Жену Иосифа Пригожина веселят подобные замечания. Она в противовес своему супругу предпочитает бороться с хейтерами при помощи чувства юмора. Пригожину больше нравится оскорблять людей и отправлять их в бан.