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Танцор Полунин «удалил» татуировку с Путиным 

News.ru 30 минут назад
Танцор Полунин «удалил» татуировку с Путиным
Фото: News.ru
Балетный танцор Сергей Полунин опубликовал новое фото на своей странице в Instagram. На фото танцор в майке, которая слегка прикрывает грудь.
Поклонники танцора удивились, так как на теле танцора не обнаружили знаменитой татуировки с изображением президента РФ Владимира Путина.
"Зачем мы скрываем правду?", — подписал танцор фотографию.
Сергей Полунин удалил из социальной сети все фото, где он изображён с татуировкой, а также фотографии с российским паспортом. Теперь на его странице всего семь фотографий и одно видео.
Ранее NEWS.ru побеседовал с танцором и выяснил, зачем Сергей Полунин сделал татуировку на груди с российским лидером. По словам балетного танцора, татуировка была сделана в качестве поддержки Владимира Путина во время президентских выборов в России.
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Шоу-бизнес , Сергей Полунин , Владимир Путин
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