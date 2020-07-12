Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сын Дэвида и Виктории Бекхэм женится на дочери миллиардера 

Мир24 41 минуту назад
Сын Дэвида и Виктории Бекхэм женится на дочери миллиардера
Фото: «Мир 24» / Елизавета Шагалова
Виктория Бекхэм готовится к свадьбе сына Бруклина. Он свяжет себя узами брака с актрисой Николой Пельтц, сообщила певица в Instagram.
Виктория пожелала жениху и невесте любви и счастья и призналась в любви к обоим. Среди комментариев был и ответ будущей невестки, Никола написала, что тоже очень любит свою без пяти минут свекровь и считает себя самой счастливой девушкой.
Родители 21-летнего Бруклина довольны выбором сына, им нравится 25-летняя Никола. Их отношения длятся семь месяцев. Жених рассказал в своем Instagram, что сделал предложение возлюбленной две недели назад и получил положительный ответ.
Отцом Николы является американский бизнесмен Нельсон Пельтц, состояние которого оценивается в $1,72 млрд Будущая миссис Бекхэм сыграла в фильмах «Трансформеры», «Слияние», «Модель Бейтс» и «Повелитель стихий».
Летом прошлого года Бруклин Бекхэм подрался в Каннах со своей бывшей подружкой. Это был первый публичный выход девушки, пара приехала на премьеру фильма «Однажды в Голливуде». Виктория и Дэвид не одобряли его роман с ней.
Видео дня. Мститель сжег коттедж знакомому
Мир24: последние новости
У Бари Алибасова обнаружены нарушения коры головного мозга на фоне алкоголизма У Бари Алибасова обнаружены нарушения коры головного мозга на фоне алкоголизма В Петербурге прошли похороны погибшей на Бали блогерши Насти Тропицель В Петербурге прошли похороны погибшей на Бали блогерши Насти Тропицель Певец Колдун госпитализирован в Минске с признаками интоксикации Певец Колдун госпитализирован в Минске с признаками интоксикации
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Виктория Бекхэм , Никола Пельтц , Нельсон Пельтц , Бруклин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Фургал сделал заявление в суде
Фургал сделал заявление в суде
Беременность от Зеленского: пресс-секретарь дала комментарий
Беременность от Зеленского: пресс-секретарь дала комментарий
Джонни Депп рассказал о фекалиях в кровати Эмбер Херд
Джонни Депп рассказал о фекалиях в кровати Эмбер Херд
Видео
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
00:29
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
01:05
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
Танцующая Королева в купальнике и шубе попала на видео
00:21
Танцующая Королева в купальнике и шубе попала на видео
Трехметровая кобра напугала буддийского монаха и попала на видео
01:06
Трехметровая кобра напугала буддийского монаха и попала на видео
Опубликовано видео пуска ракеты с атомного крейсера «Петр Великий»
01:08
Опубликовано видео пуска ракеты с атомного крейсера «Петр Великий»
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
00:18
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
Происшествия Криминал
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
01:21
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
Происшествия США
«Хороший мужик»: Шнуров написал стихи о Фургале
00:53
«Хороший мужик»: Шнуров написал стихи о Фургале
Шоу-бизнес Происшествия
Генпрокуратура объяснила решение по группе Дятлова
02:07
Генпрокуратура объяснила решение по группе Дятлова
Общество
В летевшем в Сочи самолете протек потолок
00:13
В летевшем в Сочи самолете протек потолок
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение