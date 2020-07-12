Сын Дэвида и Виктории Бекхэм женится на дочери миллиардера 

Виктория пожелала жениху и невесте любви и счастья и призналась в любви к обоим. Среди комментариев был и ответ будущей невестки, Никола написала, что тоже очень любит свою без пяти минут свекровь и считает себя самой счастливой девушкой.

Родители 21-летнего Бруклина довольны выбором сына, им нравится 25-летняя Никола. Их отношения длятся семь месяцев. Жених рассказал в своем Instagram, что сделал предложение возлюбленной две недели назад и получил положительный ответ.

Отцом Николы является американский бизнесмен Нельсон Пельтц , состояние которого оценивается в $1,72 млрд Будущая миссис Бекхэм сыграла в фильмах «Трансформеры», «Слияние», «Модель Бейтс» и «Повелитель стихий».

Летом прошлого года Бруклин Бекхэм подрался в Каннах со своей бывшей подружкой. Это был первый публичный выход девушки, пара приехала на премьеру фильма «Однажды в Голливуде». Виктория и Дэвид не одобряли его роман с ней.