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«Остановись и перестань клеветать»: Разин пригрозил Гордону 

Ирина Лебедева 42 минуты назад
«Остановись»: Разин пригрозил Гордону
Фото: Instagram
Андрей Разин через социальные сети обратился к украинскому журналисту Дмитрию Гордону со словами упрека.
«Хочу официально предупредить Дмитрия Гордона, что я не могу терпеть, когда он оскорбляет Россию…Поэтому официально предупреждаю, что я, как юрист, через своего маршала по защите авторских прав, в случае, если ты не прекратишь эти оскорбления в отношении нашей страны и наших руководителей, я начинаю отзыв своих прав на два огромных интервью, который я тебе дал про группу «Ласковый май» и которые были опубликованы в твоей книге в двух томах», — написал продюсер в микроблоге.
Разин отметил, что он уверен, что его примеру последуют многие известные артисты.
«Прошу тебя: остановись и прекрати клеветать. Ты — хороший журналист, талантливый, творческий человек. Зачем ты мажешь грязью нашу страну? В конечном итоге, все равно наши народы едины. И украинцы, и россияне — братья и никогда не будут ссориться. Хватит подыгрывать этим американским негодяям», — заявил продюсер.
Как ранее писал«Рамблер», неожиданную версию причины неуступчивости родственников погибшего в ДТП, устроенном нетрезвым Михаилом Ефремовым, Сергея Захарова, выдвинул Андрей Разин.
Он считает что тут в дело замешана политика, и враги актера заплатили семье Захарова.
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Андрей Разин , Дмитрий Гордон
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