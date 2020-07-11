«Остановись»: Разин пригрозил Гордону

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«Хочу официально предупредить Дмитрия Гордона, что я не могу терпеть, когда он оскорбляет Россию…Поэтому официально предупреждаю, что я, как юрист, через своего маршала по защите авторских прав, в случае, если ты не прекратишь эти оскорбления в отношении нашей страны и наших руководителей, я начинаю отзыв своих прав на два огромных интервью, который я тебе дал про группу «Ласковый май» и которые были опубликованы в твоей книге в двух томах», — написал продюсер в микроблоге.

Разин отметил, что он уверен, что его примеру последуют многие известные артисты.

«Прошу тебя: остановись и прекрати клеветать. Ты — хороший журналист, талантливый, творческий человек. Зачем ты мажешь грязью нашу страну? В конечном итоге, все равно наши народы едины. И украинцы, и россияне — братья и никогда не будут ссориться. Хватит подыгрывать этим американским негодяям», — заявил продюсер.