Падение маэстро: Алибасова увозят далеко и надолго 

Сын продюсера заявил, что они решили увезти его в Калининградскую область на реабилитацию. Она может растянуться на годы.

Речь идет о заболевании, при котором в 98% случаев происходят необратимые процессы разрушения головного мозга и которая обычно возникает у больных хроническим алкоголизмом. Алибасов проходил вторую часть реабилитации у Брюна и тот перевел его в больницу имени Н. А. Алексеева, более известную как психиатрическая клиника имени П. П. Кащенко, где больной сейчас проходит терапию.

Как заявил РБК Бари Алибасов-младший, они приняли решение отправить отца на двухлетнюю реабилитацию в специальный центр, который будет организован в Калининграде

Отметим, что в последнее время Алибасов неоднократно становился фигурантом скандалов. НСН напоминает о самых громких из них.

Пытался подкопаться под «Крота»

Год назад 72-летний Алибасов попал в НИИ имени Склифосовского, выпив средство для прочистки труб «Крот» вместо сока. Госпитализированного с ожогами желудка и дыхательных путей продюсера даже вводили в состояние медикаментозного сна.

После этого он попытался взыскать 100 миллионов рублей с производителя «Крота», гипермаркета «Ашан», в котором чистящее средство было приобретено, и страховой компании, в которой была застрахована ответственность французской торговой сети.

Алибасов настаивал на том, что упаковка чистящего средства была практически идентична упаковке известного газированного напитка. Истец также заявил, что именно из-за недостаточной маркировки опасного химического средства он перепутал его с напитком и отравился. Пресненский суд Москвы отклонил этот иск в октябре 2019 года. Бари Алибасов-младший в эфире НСН заявлял, что его отец и адвокаты подозревают производителей чистящего средства в подкупе суда.

Дела семейные

Сам Бари Алибасов-младший подавал заявление в полицию на бывшего участника группы «Интеграл» Валерия Юрина , экс-помощника Бари Алибасова Андрея Назарова , а также младшую дочь бывшей жены продюсера Ольги Шукшиной . Он утверждал, что эти люди будто бы попытались его отравить, чтобы завладеть активами семьи, и заявлял о пропаже некоторых документов из сейфа.

Он также обвинял тех же людей в попытке избавиться от самого Алибасова. По его словам, они якобы отравили его и вывезли за пределы Москвы. В итоге Бари-младший заявил, что нашел отца в наркологической клинике и сразу отправил его на лечение, однако было поздно. Врачи якобы заявляли, что шансы на полное выздоровление ничтожно малы. Адвокат семьи Шукшиных Юлия Вербицкая-Линник в эфире НСН опровергла это заявление.

Впрочем, конфликтовал продюсер не только с бывшей женой, но и сыном. В начале июня прошлого года Алибасов сразу после отравления внес изменения в завещание, согласно которому, в частности, свою элитную девятикомнатную квартиру в Мерзляковском переулке площадью 220 квадратных метров он оставляет Бари-младшему. Сыну должны были остаться и еще две квартиры общей площадью 200 квадратных метров.

Но две недели спустя, выйдя из больницы после отравления «Кротом», продюсер заявил, что выгнал сына из дома и лишил его наследства. Причиной, по словам шоумена, стало то что Алибасов-младший начал делить наследство еще живого отца. По словам Алибасова, сын должен зарабатывать на жизнь сам. Все деньги продюсер пригрозил отдать «животным в приюты».