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«Отец моей дочери забрал у меня все деньги»: Волочкова 

Ирина Лебедева 15 минут назад
«Отец моей дочери забрал у меня все деньги»: Волочкова
Фото: РИА Новости
Анастасия Волочкова сих пор надеется, что Игорь Вдовин вернет ей 3 млн долларов.
В эфире передачи «Судьба человека» балерина рассказала, что отец ее дочери Ариадны отказывается возвращать ей крупную сумму денег.
Анастасия и Вдовин сыграли свадьбу в 2007 году. Официального бракосочетания не было, но было праздничное действо, устроенное с размахом и весьма дорогостоящее.
Праздник провели в Екатерининском дворце, Анастасия-невеста то спускалась с неба на воздушном шаре, то подъезжала в карете и пять раз меняла платья.
Когда же пара разошлась, что произошло достаточно быстро,
Вдовин отказался отдавать Волочковой деньги, которые она истратила на торжество, и предложил «позабыть друг о друге».
«Я не говорю слово «ограбил» в отношении бывшего мужа (с которым мы даже не были расписаны), но на мне действительно большой финансовый долг. 11 лет назад он составлял 3 миллиона долларов. Я остаюсь человеком. Это мои с ним взаимоотношения. И пусть отец моей дочери Ариши забрал у меня все деньги, включая даже те, что я могла бы получить, — это пусть остается на его совести», — приводит слова эпатажной танцовщицы Экспресс Газета.
Как рассказала Анастасия, она постоянно помогала Вдовину с деньгами.
«Когда мы только встретились, и Игорь еще не был отцом моей дочери, он постоянно брал у меня деньги в долг. Постоянно! Сначала 600 тысяч, хотя я не была миллионершей. Но я не отказывала, я любила этого человека. Он отдавал. Правда, не через две недели, как обещал, а через год…»
Правда, Ариадна сейчас живет как раз у отца. Балерина объясняет, что дочери оттуда удобнее ездить на учебу.
Как ранее писал «Рамблер», балерина Анастасия Волочкова решила порадовать своих подписчиков в соцсетях новым шпагатом — упражнение стало своего рода фирменным знаком звезды. В этот раз 44-летняя балерина решила использовать тренажер, но застряла в нем.
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Шоу-бизнес , Игорь Вдовин , Анастасия Волочкова
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