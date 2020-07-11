«Отец моей дочери забрал у меня все деньги»: Волочкова 

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В эфире передачи «Судьба человека» балерина рассказала, что отец ее дочери Ариадны отказывается возвращать ей крупную сумму денег.

Анастасия и Вдовин сыграли свадьбу в 2007 году. Официального бракосочетания не было, но было праздничное действо, устроенное с размахом и весьма дорогостоящее.

Праздник провели в Екатерининском дворце, Анастасия-невеста то спускалась с неба на воздушном шаре, то подъезжала в карете и пять раз меняла платья.

Когда же пара разошлась, что произошло достаточно быстро,

Вдовин отказался отдавать Волочковой деньги, которые она истратила на торжество, и предложил «позабыть друг о друге».

«Я не говорю слово «ограбил» в отношении бывшего мужа (с которым мы даже не были расписаны), но на мне действительно большой финансовый долг. 11 лет назад он составлял 3 миллиона долларов. Я остаюсь человеком. Это мои с ним взаимоотношения. И пусть отец моей дочери Ариши забрал у меня все деньги, включая даже те, что я могла бы получить, — это пусть остается на его совести», — приводит слова эпатажной танцовщицы Экспресс Газета.

Как рассказала Анастасия, она постоянно помогала Вдовину с деньгами.

«Когда мы только встретились, и Игорь еще не был отцом моей дочери, он постоянно брал у меня деньги в долг. Постоянно! Сначала 600 тысяч, хотя я не была миллионершей. Но я не отказывала, я любила этого человека. Он отдавал. Правда, не через две недели, как обещал, а через год…»

Правда, Ариадна сейчас живет как раз у отца. Балерина объясняет, что дочери оттуда удобнее ездить на учебу.