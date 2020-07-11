Татуировка с Путиным исчезла с груди Полунина

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«Мы эту тему не комментируем», — заявила агент Полунина, передает «Газета.Ru».

Ранее «Рамблер» сообщал , что Полунин опубликовал в Инстаграме фото, где видна его грудь без татуировки. Публикация сопровождалась текстом: «Зачем мы скрываем правду? Ха-ха».

Кроме того, артист удалил все посты, где демонстрировал татуировку и российский паспорт.

Татуировку с изображением президента России танцовщик украинского происхождения сделал в конце 2018 года. Тогда же артист получил российский паспорт. Это вызвало проклятия и обвинения в предательстве со стороны украинствующих элементов.

В интервью Полунин заявил, что творческий человек всегда идет наперекор другим и не боится ненависти толпы и трудностей.