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Агент Полунина отказалась объяснять исчезновение с его груди татуировки с Путиным 

Майк Габриелян 29 минут назад
Татуировка с Путиным исчезла с груди Полунина
Фото: poluninink/Instagram/ Газета.ру
Представитель Сергея Полунина отказалась прокомментировать исчезновение с груди артиста балета татуировки с изображением президента России Владимира Путина.
«Мы эту тему не комментируем», — заявила агент Полунина, передает «Газета.Ru».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Полунин опубликовал в Инстаграме фото, где видна его грудь без татуировки. Публикация сопровождалась текстом: «Зачем мы скрываем правду? Ха-ха».
Кроме того, артист удалил все посты, где демонстрировал татуировку и российский паспорт.
Татуировку с изображением президента России танцовщик украинского происхождения сделал в конце 2018 года. Тогда же артист получил российский паспорт. Это вызвало проклятия и обвинения в предательстве со стороны украинствующих элементов.
В интервью Полунин заявил, что творческий человек всегда идет наперекор другим и не боится ненависти толпы и трудностей.
«Теряешь работу, теряешь рекламу и связи, но, когда одна дверь закрывается, другая открывается… Поэтому мне очень важна Россия, для меня это такой тыл, с которым я не могу упасть», — сказал он.
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Шоу-бизнес , Сергей Полунин , Владимир Путин , Газета.Ru
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