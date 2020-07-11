Татуировка с Путиным исчезла с груди Полунина

Представитель Сергея Полунина отказалась прокомментировать исчезновение с груди артиста балета татуировки с изображением президента России Владимира Путина.
«Мы эту тему не комментируем», — заявила агент Полунина, передает «Газета.Ru».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Полунин опубликовал в Инстаграме фото, где видна его грудь без татуировки. Публикация сопровождалась текстом: «Зачем мы скрываем правду? Ха-ха».
Кроме того, артист удалил все посты, где демонстрировал татуировку и российский паспорт.
Татуировку с изображением президента России танцовщик украинского происхождения сделал в конце 2018 года. Тогда же артист получил российский паспорт. Это вызвало проклятия и обвинения в предательстве со стороны украинствующих элементов.
В интервью Полунин заявил, что творческий человек всегда идет наперекор другим и не боится ненависти толпы и трудностей.
«Теряешь работу, теряешь рекламу и связи, но, когда одна дверь закрывается, другая открывается… Поэтому мне очень важна Россия, для меня это такой тыл, с которым я не могу упасть», — сказал он.