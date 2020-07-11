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Бывшие жены окончательно разорили Вайнштейна 

Ирина Лебедева и ещё 7 23 минуты назад
Бывшие жены отомстили Вайнштейну
Фото: Рамблер
Несколько бывших супруг экс-киномагната Харви Вайнштейна, который осужден на большой срок за домогательства и изнасилование, добились заморозки его оставшихся активов. Это почти 6 млн долларов.
Если учесть, что ранее большая часть имущества осужденного до этого уже была заморожена в связи с тяжбой о банкротстве и гражданскими делами, то очевидно, что бывшего миллионера постиг финансовый крах, — пишет gazeta.ru со ссылкой на издание АВС.
Дело дошло до того, что у американского продюсера нет средств на подачу апелляции и найм защитника для суда.
Он теперь полностью зависит от того, разрешат ли ему его бывшие жены те или иные траты, или нет.
Как ранеесообщал «Рамблер», скандал полностью уничтожил репутацию Харви Вайнштейна, одновременно показав «труженикам» киноиндустрии, какое поведение недопустимо.
Шоу-бизнес , Другое , Сексуальные домогательства , Харви Вайнштейн , Газета.Ru , телеканал АВС
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