Бывшие жены отомстили Вайнштейну

Несколько бывших супруг экс-киномагната Харви Вайнштейна , который осужден на большой срок за домогательства и изнасилование, добились заморозки его оставшихся активов. Это почти 6 млн долларов.

Если учесть, что ранее большая часть имущества осужденного до этого уже была заморожена в связи с тяжбой о банкротстве и гражданскими делами, то очевидно, что бывшего миллионера постиг финансовый крах, — пишет gazeta.ru со ссылкой на издание АВС.

Дело дошло до того, что у американского продюсера нет средств на подачу апелляции и найм защитника для суда.

Он теперь полностью зависит от того, разрешат ли ему его бывшие жены те или иные траты, или нет.