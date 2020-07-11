Жена Уилла Смита призналась в романе на стороне 

Жена актера Уилла Смита Джада Пинкетт-Смит подтвердила, что состояла в отношениях с американским музыкантом Аугустом Алсина. Об этом сообщает TMZ.

Джада заявила, что у нее была связь с музыкантом около 4,5 лет назад, однако опровергла информацию о том, что ее муж Уилл Смит "благословил" эти отношения. По ее словам, этот роман произошел в то время, когда они со Смитом расстались.

В этот период она полагала, что срок расставания будет "неопределенным", и не думала, что Смит снова будет с ней разговаривать.

Эту историю Джада и Уилл Смит рассказали на шоу "Red Table Talk".

Ранее музыкант Аугуст Алсина признался в отношениях с Джадой Пинкетт-Смит и заявил, что Уилл Смит даже благословил пару на любовную связь, так как они с женой практикуют свободные отношения.