Звезда сериала «Хор» объявлена погибшей

Актриса Ная Ривера объявлена погибшей. Она могла утонуть в озере Пиру на юге Калифорнии. Известно, что она отдыхала здесь вместе с четырехлетним сыном. Он был обнаружен спящим в лодке посреди озера, на нем был спасательный жилет.

Лодку с ребенком нашли люди после того, как истек срок трехчасовой аренды.

Ная Ривера — 33-летняя звезда сериала «Хор». Она арендовала понтонную (плоскодонную) лодку в среду вечером. Озеро Пиру находится к юго-западу от Лос-Анджелеса, отмечает ВВС.

В четверг власти объявили, что Ная Ривера, как предполагается, погибла и спасатели ищут ее тело.

just the two of us pic.twitter.com/wCunAlGJ1B— Naya Rivera (@NayaRivera) July 7, 2020 Незадолго до трагедии Ривера опубликовала в Twitter свою фотографию с сыном и подписью «Только мы вдвоем».

Ривера попала в шоу-бизнес еще в детстве, она стала сниматься в телесериалах и рекламных роликах. Звездный час пришел к актрисе с ролью Сантаны Лопез — одного из основных персонажей сериала «Хор». Он выходил на американском телеканале Fox с 2009-го по 2015 год.