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Звезда американского сериала объявлена погибшей 

BFM.RU 39 минут назад
Звезда сериала «Хор» объявлена погибшей
Фото: Reuters
Актриса Ная Ривера объявлена погибшей. Она могла утонуть в озере Пиру на юге Калифорнии. Известно, что она отдыхала здесь вместе с четырехлетним сыном. Он был обнаружен спящим в лодке посреди озера, на нем был спасательный жилет.
Лодку с ребенком нашли люди после того, как истек срок трехчасовой аренды.
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Ная Ривера — 33-летняя звезда сериала «Хор». Она арендовала понтонную (плоскодонную) лодку в среду вечером. Озеро Пиру находится к юго-западу от Лос-Анджелеса, отмечает ВВС.
В четверг власти объявили, что Ная Ривера, как предполагается, погибла и спасатели ищут ее тело.
Незадолго до трагедии Ривера опубликовала в Twitter свою фотографию с сыном и подписью «Только мы вдвоем».
Ривера попала в шоу-бизнес еще в детстве, она стала сниматься в телесериалах и рекламных роликах. Звездный час пришел к актрисе с ролью Сантаны Лопез — одного из основных персонажей сериала «Хор». Он выходил на американском телеканале Fox с 2009-го по 2015 год.
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Шоу-бизнес , Ная Ривера
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